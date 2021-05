La pianta di basilico è veramente sinonimo di estate e di piatti freschi. Il basilico però è in realtà una pianta molto delicata. E quindi ha bisogno di molte cure e attenzioni. È una delle piante che quasi tutti hanno sul davanzale della finestra oppure sul balcone. In questo modo si avrà sempre a disposizione qualche foglia di questa profumatissima pianta.

Il basilico e le sue malattie

Questa pianta però è spesso soggetta a malattie, come spesso accade alle piante. E le foglie di basilico con dei puntini marrone sopra potrebbero essere malate e bisognose di cure. Avevamo già visto come comportarsi quando il basilico ha le foglie argentate e cosa potesse significare. Ora invece ci occupiamo dei piccoli puntini marrone o macchie che a volte compaiono sulle foglie di basilico.

I punti marrone del basilico

Le foglie di basilico con dei puntini marrone sopra potrebbero essere malate e bisognose di cure. Il nostro basilico potrebbe avere la peronospora, una malattia molto comune delle pianta da orto e non solo. Questa è una malattia fungina che può colpire anche la salvia, i pomodori e le rose.

Se la nostra piantina di basilico ha questa malattia allora le foglie presenteranno delle macchie marrone, le quali poi porteranno alla morte delle piante. Motivo per cui è importante intervenire subito.

A volte però non si stratta di nessun fungo, ma semplicemente di foglie bruciate. Perché magari sono state annaffiate con un nebulizzatore durante il giorno e il sole poi ha bruciato la superficie delle foglie.

Come curare il basilico

La prima cosa da fare è assicurarsi che la pianta sia posizionata in una zona ventilata e non umida. Inoltre è importante dare da bere al basilico la mattina presto senza bagnare le foglie, basta bagnare la terra. Dopo di ciò chiedere al proprio vivaio di fiducia quale sia il metodo migliore per curare la pianta e ricordarsi che per un periodo di tempo non potrà essere mangiata.

Approfondimento

Comunicare con le piante per ascoltare i loro bisogni grazie ad un piccolissimo oggetto.