Il sugo di pomodoro, fresco o con passata, è senz’altro il condimento più amato e preparato di sempre. Pochi e semplici ingredienti rendono questa salsetta perfetta per moltissimi piatti. Inoltre, è talmente facile e veloce che tutti, ma proprio tutti si mettono ai fornelli per prepararlo. Per completare l’opera d’arte non può mancare una profumatissima foglia di basilico fresco. A tal proposito, ecco l’idea furba per conservare il basilico molto più a lungo che tutti stanno copiando.

Per condire al meglio anche un semplice piatto di pasta, però, cuocere un buon pomodoro è fondamentale. Scegliere prodotti di qualità e conoscere qualche semplice trucchetto di cucina permetterà di creare un vero capolavoro in poche mosse.

L’acidità

Una vera bontà, il pomodoro! Crudo o cotto, è un vero asso nella manica in cucina. Tuttavia, per quanto eccezionale, è un alimento con una buona concentrazione di acidità. Questa caratteristica può creare fastidi e bruciori di stomaco, soprattutto se parliamo di pomodori in scatola. Per ridurre l’acidità del pomodoro ci sono diverse soluzioni. Tra le più comuni, l’aggiunta di un mezzo cucchiaino di zucchero, oppure di bicarbonato. In un articolo precedente, avevamo suggerito questi rimedi casalinghi velocissimi consigliati dagli chef, per risolvere il problema in modo efficace.

Una volta capito come rendere più dolce e digeribile il pomodoro, si può procedere con la preparazione.

Piccoli consigli per grandi piatti, ecco i segreti degli chef per un sugo di pomodoro veloce, corposo e senza acidità

Per un sugo classico sempre perfetto, si consiglia di ricordare queste regole di base, suggerite da molti chef.

Innanzitutto, far rosolare lo spicchio d’aglio in un filo d’olio, ma deve cuocere pochissimo, mai farlo bruciare. Inoltre, per un sugo più digeribile e un gusto più delicato si consiglia di eliminare l’aglio non appena viene aggiunta la passata.

Dunque, aggiungere la passata e insaporire con gli aromi. Questi ultimi sono importantissimi per regalare maggiore sapidità al sugo. Immancabile il basilico, ma anche origano e peperoncino sono un connubio perfetto per preparare un sugo appetitoso, alla marinara.

Il coperchio non deve mai mancare durante la cottura. In questo modo, il sugo cuocerà in modo più lento e omogeneo, senza seccarsi troppo.

A metà cottura, aggiungere i correttori di acidità, di cui abbiamo già parlato.

Infine, un tocco di classe è quello di far cuocere la pasta direttamente nella padella con il sugo. In questo modo, l’amido della pasta riuscirà a legare al meglio gli ingredienti. Un vero trucco da maestro.

Piccoli consigli per grandi piatti, dunque. Per accontentare amici e parenti con un gustoso sugo, talmente buono da leccarsi i baffi.

