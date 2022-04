I soldi spesso non bastano mai. Questo non succede solo quando si ha una famiglia da mantenere, ma anche quando si conduce una vita da single. In particolare, a pesare sono le cosiddette spese obbligate alle quali è difficile stare dietro. Se poi si paga l’affitto o la rata del mutuo, è spesso elevato il rischio di non riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Vediamo allora di proporre alcune idee per ottenere delle entrate extra con un secondo lavoro o comunque con dei lavoretti pure saltuari, ma che possano garantire di arrivare alla fine del mese con maggiore serenità.

Grazie a questi lavori extra, poi, potremmo anche toglierci qualche sfizio. Da un bel viaggio a un nuovo televisore, passando per l’acquisto di nuovi arredi per la casa.

Tante idee perfette per arrotondare grazie a questi secondi lavori da fare anche a casa o solo nei weekend

Nel dettaglio, il secondo lavoro è in genere quello che riesce a trasformare un hobby o una passione in un’attività remunerativa. Per esempio, dando lezioni private, facendo lavoretti artigianali oppure lavorando online in attività di data entry o di giornalismo freelance.

Come secondo lavoro per arrotondare, inoltre, potrebbe anche essere quello della baby sitter oppure, chi ha fiato e passione per la bicicletta, nel weekend può occuparsi di consegne a domicilio.

Dalla rendita passiva al contatto con le persone

In più, per chi ha una casa grande le entrate extra possono arrivare pure sfruttando le cosiddette rendite passive. Per esempio affittando una stanza.

Ma ci sono pure tanti lavori che si possono fare al di fuori delle mura domestiche e, comunque, sempre in maniera saltuaria.

In particolare, tra i lavori a contatto con le persone, che possono essere svolti come secondo lavoro per arrotondare, spiccano quelli come lo steward oppure come la hostess per le fiere e per gli eventi.

Si può anche pensare di fare il pet sitter, andando a spasso con i cani. Potremmo poi cimentarci come barman e anche come guida turistica.

Queste citate sono solo alcune delle tante idee perfette per arrotondare. Avere delle entrate extra, inoltre, non significa solamente arrotondare lo stipendio, cosa che non guasta mai. Si fa pure esperienza in altri ambiti lavorativi, aprendosi così la strada verso altri sbocchi occupazionali che poi possono diventare stabili. Visto che, rispetto al passato, non sempre ormai si riesce a fare lo stesso lavoro per tutta la vita.

