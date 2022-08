D’estate andiamo con una certa frequenza al mare, nel caso fossimo dei veri e propri appassionati probabilmente in ogni occasione utile. Puntualmente prepareremo tutto l’occorrente da portare con noi: crema solare, teli e quant’altro necessario.

Naturalmente non potremo non pensare anche al pranzo. Talvolta magari si mangia al bar del lido o in qualche locale, ma è una scelta costosa. Tanto più se al mare vi fosse tutta la famiglia. Dunque diventa più economico e preferibile portare con sé il pranzo, partendo da casa o dal nostro alloggio.

Pranzo sotto l’ombrellone

Al mare sarebbe importante mantenersi leggeri, innegabile però che l’aria salmastra spesso spalanchi il nostro stomaco. Dunque meglio equipaggiarsi a dovere con un pasto che risulti comunque sostanzioso. Ovviamente dopo mangiato sarebbe necessario aspettare il tempo giusto prima di fare il bagno.

Si potrebbero preparare dei panini da portare in spiaggia, ma anche un primo piatto goloso. Una buona proposta può essere questo piatto leggero e fresco da portare al mare e mangiare sotto l’ombrellone. Si tratta di un’insalata di riso, che non solo ci rinfrescherà, ma ci farà anche assaporare il sapore del mare grazie a un ingrediente ittico.

Ci serviranno:

400 g di riso;

1 limone biologico;

200 g di gamberi

150 g di robiola;

pepe nero;

200 g di rucola;

olio extravergine di oliva.

Piatto leggero e fresco da portare al mare e mangiare in spiaggia

Riempiamo una pentola d’acqua e poniamola a bollire sul fuoco. Intanto puliamo i gamberi, priviamoli delle teste e del carapace, estraiamo il filetto che hanno il lungo il dorso. Quando bollirà l’acqua, saliamo e caliamo il riso. Aspetteremo il tempo di cottura per scolarlo.

Torniamo ai gamberi. Mettiamo una pentola con acqua salata a bollire. Caliamovi i gamberi per scottarli leggermente, ci dovrebbero volere 3/4 minuti. Scoliamoli. Passiamo allora alla rucola. Priviamola delle foglie marce e dei gambi lunghi e duri. Laviamola e asciughiamola tamponandola con uno strofinaccio.

Con uno spremiagrumi ricaviamo il succo dal nostro limone. Dallo stesso poi grattugeremo la buccia di una metà. Prendiamo i gamberi lessati e mischiamoli con la rucola. Condiamoli con il succo di limone e un cucchiaio di olio. Mescoliamo perbene il tutto, aggiungendo un ulteriore pizzico di sale e la scorza grattugiata del limone.

Gli ultimi passaggi

Intanto avremo scolato il riso. Vi verseremo all’interno la rucola coi gamberi e la robiola. Gireremo poi con un cucchiaio di legno per distribuire perbene e omogeneamente gli ingredienti. A questo punto, una volta freddo il riso, trasferiamolo in un contenitore ermetico chiuso e poniamo a raffreddare in frigorifero. Il pranzo è pronto.

Sarà sufficiente poi porlo in una borsa frigo dotata di siberini. Naturalmente in spiaggia la terremo all’ombra. Appena la fame comincerà a farsi viva potremo cibarci di questa insalata di riso appetitosa e rinfrescante.

