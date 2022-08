Il periodo estivo è perfetto per provare nuove ricette e nuovi piatti. Se per quanto riguarda i primi si preferiranno insalate di riso e piatti freddi, per gli antipasti ottimi quelli a base di formaggi. Se proprio non si amano le insalate di riso si potrà optare per un primo a base di frutti di mare. Un piatto di riso con le cozze che piacerà anche ai più diffidenti. Tra gli antipasti oggi si andrà alla scoperta di alcuni stuzzichini a base di sedano, robiola e olive. Un piatto freddo, sano, veloce e semplice da preparare ottimo per un aperitivo o un antipasto veloce. In circa mezz’ora sarà possibile portare in tavola un antipasto davvero sfizioso. Un piatto fresco con formaggio e olive ricco di gusto e genuinità.

Ingredienti per 5 persone

2 gambi di sedano;

150 g di robiola o formaggio spalmabile;

50 g di olive nere;

3 pomodorini datterini;

basilico, quanto basta;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Piatto fresco con formaggio e olive da gustare in estate come antipasto

Per prima cosa prendere il sedano, lavarlo per eliminare eventuali residui di terra e suddividerlo in pezzi. In seguito bisognerà occuparsi del basilico che andrà pulito, asciugato e tritato. Le olive potranno essere utilizzate intere come decorazione o, in alternativa, suddivise in due o sminuzzate. Prendere poi la robiola o il formaggio da spalmare scelto e insaporire utilizzando sale e pepe. I pomodorini dovranno essere lavati e sminuzzati prima di essere utilizzati nella ricetta. Prendere il sedano e spalmare all’interno dell’incavo il formaggio unendo, in seguito, i pomodorini sminuzzati, le olive e anche il basilico. A questo punto si sarà pronti per servirli in tavola, in alternativa conservarli in frigorifero.

Alternativa

Chi al sedano dovesse preferire i cetrioli potrà utilizzarli per realizzare questa preparazione. Sarà sufficiente acquistare un paio di cetrioli da lavare accuratamente e pulire. Si consiglia di dividerli a metà, eliminare i semi e cospargerli con un po’ di sale. In questo modo si faciliterà l’eliminazione dell’acqua in eccesso. Prima di riempirli di formaggio e pomodori bisognerà lavarli sotto l’acqua per eliminare il sale in eccesso e tagliarli in pezzetti da circa 5 centimetri. Per conservarli si consiglia di tenerli in frigorifero in un contenitore in plastica a chiusura ermetica.

Lettura consigliata

La fresca alternativa all’insalata di riso è questo piatto di mare con polpo e verdure ideale per un pranzo leggero in estate