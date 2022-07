Durante il periodo estivo in molti prediligono portare in tavola piatti freddi come le insalate di riso o, in generale, insalata. Non solo le classiche insalate con würstel e uova ma anche qualcosa di più particolare e unico. Un modo interessante per combattere il caldo e l’afa anche a tavola. Senza dover accendere il forno o stare troppo tempo ai fornelli, tuttavia, ci sono dei primi interessanti che meritano di essere provati.

Un’idea perfetta per sfruttare gli ortaggi di stagione è quella della pasta con zucchine e melanzane, ottima da gustare anche fredda. Oggi si andrà alla scoperta di un riso al sapore di mare arricchito le cozze. Una ricetta semplice che si preparerà in circa un’ora. Ecco come cucinare le cozze con il riso in un primo che piacerà a tutta la famiglia.

Ingredienti per 5 persone

400 g di riso;

1 kg di cozze;

1 cipolla;

400 g di pomodorini ciliegini;

3 cucchiai di vino bianco;

1/2 litro di brodo;

70 g di burro;

olio evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Come cucinare le cozze con il riso in un primo piatto estivo

Per prima cosa bisognerà procedere pulendo accuratamente le cozze. Eliminare le impurità presenti sul guscio prima di metterle in una pentola antiaderente con il vino bianco. A fuoco moderato le cozze si apriranno e saranno pronte per essere utilizzate. Una volta aperte bisognerà procedere staccandole dal guscio e sistemandole in una terrina versandoci sopra il liquido di cottura previamente filtrato. Nel caso in cui alcune cozze dovessero essere rimaste chiuse si consiglia di buttarle via.

A questo punto bisognerà lavare i pomodorini sotto l’acqua corrente e tagliarli a fette. Metterli a cuocere in una pentola insieme alla cipolla, un filo di olio, la cipolla, le cozze, sale e pepe. In un altro tegame, poi, bisognerà occuparsi del riso da fare rosolare in 30 grammi di burro. Fare scaldare il brodo prima di aggiungerlo al riso e cuocere lentamente. A cottura ultimata aggiungere il resto del burro, mescolare prima di unire i pomodorini e i molluschi. A questo punto, si sarà pronti a servire il riso in tavola dopo averlo fatto raffreddare qualche minuto.

Conservazione

Per conservare al meglio questo riso si consiglia di sistemarlo in frigorifero. Potrà resistere al massimo un giorno prima di deteriorarsi. In modo particolare, bisognerà fare attenzione alla conservazione delle cozze che tenderanno a rovinarsi più rapidamente.

