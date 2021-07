L’insalata di riso è un piatto forte dell’estate. Fresca e saporita ci risparmi il supplizio di dover accendere i fornelli anche per diversi giorni. Se però vogliamo provare un’alternativa dietetica o semplicemente variare, non dobbiamo guardare troppo lontano. Infatti, possiamo ottenere piatti freddi deliziosi con questa alternativa al riso portentosa contro glicemia e ipertensione.

Il potere dei cereali

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per la nostra linea e per il nostro generale benessere la cosa migliore sarebbe consumare più cereali integrali. Il riso bianco purtroppo non fa parte di questi. Anche se molto meno calorico rispetto alla pasta, non dovrebbe comunque esserne l’unico sostituto. Infatti, ci sono diversi cereali integrali estremamente salutari che hanno anche un gusto deciso e una consistenza molto piacevole. Pensiamo al riso integrale, all’orzo oppure al farro. Oggi vogliamo parlare proprio di quest’ultimo, un alleato della salute soprattutto in estate.

I benefici del farro

Il farro e povero di grassi e zuccheri, allo stesso tempo, ricco di proteine, fibre, vitamine e sali minerali. Insomma, e un vero e proprio cocktail del benessere. Vediamo quindi quali sono i benefici che può portare.

Questi sono di natura diversa. Infatti, il farro è un prezioso alleato contro il diabete virgolo l’osteoporosi, l’ipertensione e il colesterolo cattivo. Questo cereapiattile prezioso favorisce anche il naturale funzionamento dell’apparato cardiovascolare, digestivo, il sistema nervoso e muscolare. Infine, grazie alle sue caratteristiche macrobiotiche è perfetto per una dieta ipocalorica e quindi per diminuire il girovita.

Il farro contro glicemia e ipertensione

Il farro è in grado di aiutare a controllare i livelli di glicemia. Questo avviene proprio grazie alle fibre, che impediscono che si verifichino picchi glicemici. Per questo e consigliato a chi soffre di diabete e insulino-resistenza.

Abbiamo detto anche che il farro porta dei benefici all’apparato cardiovascolare. Stavolta, il merito è tutto del ferro e del fosforo, che proteggono i globuli rossi. Questo cereale quindi è perfetto per chi è carente di ferro.

La mia Cina invece contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo e aiuta le ferite rimarginarsi più in fretta. Infine, sodio e potassio aiutano a regolare la pressione sanguigna.

Piatti freddi deliziosi con questa alternativa al riso portentosa contro glicemia e ipertensione

Il farro può essere decorticato o perlato. Il primo, dal momento che ha ancora la cuticola esterna, si cuoce un po’ più lentamente. Allo stesso tempo però, questo mantiene intatte tutte le proprietà nutritive. Per usarlo dobbiamo metterlo in ammollo per circa 8 ore prima della cottura. Possiamo poi trattarlo come del classico riso per realizzare insalate fredde e altri gustosi piatti estivi.

Approfondimento

5 minuti per capire cosa mangiare per far abbassare il colesterolo cattivo