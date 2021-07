Ci sono alcuni luoghi, sparsi in tutto il mondo, dove la realtà e il sogno si intrecciano. In questi posti, non si sa più quando inizia una e finisce l’altro. Tantissime sono le storie, i miti e le leggende, che in molti casi, ormai, sono andate perdute. A volte, invece, rimangono sepolte nella memoria di qualche anziano o in qualche antica cronaca. In Italia ce ne sono molti di questi luoghi, come abbiamo visto qui.

Oggi, parliamo, però, di una località particolare che si trova in Svizzera, nel cantone italiano. Si tratta di Ascona e del Monte Verità: a poche ore da Milano, sono questi i misteri ere curiosità che avvolgono questo luogo meraviglioso.

Ascona e la prima comunità “hippies”

Tra il 1800 e il 1900, alcuni personaggi fuori dalle logiche della società dell’epoca, cercarono di fondare alcuni centri dove vivere le loro idee utopiche. Arrivando soprattutto dall’Europa del nord, queste persone trovarono nel Canton Ticino quello che non erano riuscite a trovare più a nord. Fondarono una comunità sul Monte Verità, sopra Ascona. Questa gente alternativa cercava uno stile di vita che fosse una terza alternativa ai due blocchi, capitalista e comunista. I fondatori della comunità di Monte Verità erano principalmente artisti, volenterosi di vivere una vita più in contatto con la natura.

I misteri e le curiosità di questo luogo meraviglioso a poche ore da Milano

Questi predecessori degli hippies vestivano vesti particolari, portavano i capelli lunghi e facevano (forse i primi nell’Europa moderna) i bagni di sole nudi. Non solo, portavano avanti ideali di uguaglianza e libertà, parità dei sessi e rispetto, cercando di mettere continuamente in pratica questa filosofia. Questi individui erano certamente influenzati dal clima esoterico ed esotico di fine ottocento. Erano influenzati forse dalle teorie teosofiche e antroposofiche, tra le quali quelle di Rudolf Steiner, che ripropose un modello di agricoltura biodinamica. Passarono per questa comunità anche personaggi come Jung, Kafka ed Hesse.