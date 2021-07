Se c’è una patologia diventata molto comune ai giorni nostri, quella è il colesterolo alto. Questo e alla base di malattie al cuore e all’apparato circolatorio. La glicemia, ahimè, è spesso associata a una cattiva alimentazione, che a sua volta porta a sovrappeso e obesità. Cerchiamo quindi di dedicare 5 minuti per capire cosa mangiare per far abbassare il colesterolo cattivo.

Il colesterolo buono il colesterolo cattivo

Il colesterolo e una sostanza presente naturalmente nel sangue. Comunemente, è distinto in colesterolo buono e colesterolo cattivo. Il colesterolo buono deve essere maggiore di 50 mg/dl per potersi considerare in regola. Il colesterolo cattivo deve essere inferiore ai 160 mg/dl nelle persone senza problemi cardiovascolari. I livelli massimi di colesterolo cattivo (LDL) si abbassano sempre di più man mano che il rischio aumenta.

Alimentazione per liberarci del colesterolo cattivo

La dieta mediterranea può darci una buona indicazione di ciò che sarebbe meglio mangiare ogni giorno. Non si tratta infatti di una dieta temporanea, ma di un vero e proprio stile di vita. In generale, l’obiettivo è assumere tante calorie quante ne consumiamo ogni giorno. Quali sono però i cibi che è meglio mangiare? Innanzitutto, dobbiamo eliminare il più possibile i cibi pieni di grassi saturi e zuccheri semplici. Pensiamo al burro, alla panna, ai cibi fritti, al fast food, ai gelati e ai classici dolciumi. Dovremmo limitare le quantità di carne grassa, uova e pasta all’uovo, crostacei e sale.

Questi andrebbero sostituiti con cibi ricchi di fibre, possibilmente integrali, legumi, pesce (soprattutto quello ricco di Omega-3), frutta, acqua, formaggi freschi, latte e oli vegetali come questo.

Esistono poi dei cibi che sono in grado di farci assorbire di meno il colesterolo che mangiamo. Questo è il caso della soia, dei lupini, dell’avena e tanti altri. Questi consigli sono adatti a una buona parte della popolazione. Siccome però, potrebbero esserci patologie che vanno in conflitto quindi il consumo di certi alimenti, consigliamo sempre un breve consulto dal medico o dal nutrizionista.

Conclusione

Ci abbiamo messo 5 minuti per capire cosa mangiare per far abbassare il colesterolo cattivo. Ricordiamoci di associare questa dieta equilibrata a un’attività fisica costante. Non è necessario diventare un maratoneta, bastano 30 minuti di passeggiata ogni giorno. Suggeriamo anche di non fumare se abbiamo problemi di colesterolo, dal momento che il fumo abbassa i livelli di quello buono. Allo stesso modo, dovremmo anche effettuare uno screening lipidico passati i 40 anni (uomini) o i 50 anni (donne).

