Sopportare il caldo estivo non è da tutti. Certo, quando è possibile il sollievo maggiore sarebbe tuffarsi in mare o in piscina. Ma se siamo in città, le ferie sono ancora lontane, come fare? Vediamo che le nostre gambe sono affaticate, gonfie e ci sembra di camminare su dei wurstel giganti. Maledetta circolazione, un problema da non sottovalutare. Ma quando il gonfiore è più leggero e non un vero problema clinico, come avere un po’ di sollievo?

Quando il troppo gonfiore è da tenere sotto controllo

Un po’ di gonfiore è normalissimo per chiunque durante l’estate. Risolvibile in poco tempo e dovuto a qualche piccolo problema di circolazione non preoccupante. Ma se si presentano alcuni sintomi specifici meglio rivolgersi subito al medico. Che potrà prescriverci, se necessario, farmaci che possono aiutarci. Ne abbiamo parlato già in questo articolo. “Attenzione ai segni che indicano una cattiva circolazione sanguigna”.

Lo spray gambe rinfrescante fai da te che stavamo cercando per sopravvivere all’afa

Quindi, per dare un po’ di sollievo alle nostre gambe prepariamo uno spray rinfrescante. Facile e pratico, non serve comprarlo se si può preparare in casa. Ci servirà un flacone con lo spruzzino, 80 ml di acqua distillata, un po’ di alcol buongusto 95%. Poi 15 gocce di olio essenziale di menta piperita, 10 gocce di eucalipto e 10 gocce di lavanda. Un flacone di solubilizzante che aiuta a disperdere gli oli essenziali nell’acqua. E 2 cristalli di mentolo. Tutto reperibile in farmacia o erboristeria.

Il procedimento è semplice. Mettiamo prima gli oli essenziali e il solubilizzante nel flacone e agitiamo. Poi riempiamo il flacone con l’acqua distillata. In una ciotolina mettiamo il cristallo di mentolo e aggiungiamo una goccia di alcol buongusto. In alternativa si può usare un po’ di vodka. E poi versiamolo nel flacone spray. Ed ecco fatto!

Ecco lo spray gambe rinfrescante fai da te che stavamo cercando per sopravvivere all’afa. Non ci resta che prepararne un po’ e tenerlo in frigo. Così da poterlo usare ogni volta che vogliamo per un effetto rigenerante pazzesco.

