Manca pochissimo all’arrivo di marzo, il mese che segna l’inizio ufficiale della primavera. Per chi ama l’orto e il giardino è il momento delle scelte. In questi giorni, abbiamo probabilmente piantato una di queste specie resistenti alla pioggia e agli sbalzi di temperatura. Adesso dobbiamo pensare a scegliere i fiori, che coloreranno il nostro angolo verde nei mesi caldi. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo un suggerimento importante. Piantiamo a marzo questa meravigliosa pianta e ci ritroveremo una fioritura dai colori caldissimi, che farà invidia a tutto il quartiere in primavera. Scopriamo di cosa si tratta e come curarla nel modo giusto.

Il Fiore di Arlecchino e le sue caratteristiche

Tra tutte le specie di piante primaverili, che possiamo trovare nei vivai, ne esiste una che non può mancare nel nostro giardino. Stiamo parlando della Sparaxis, famosa anche con il nome di “Fiore di Arlecchino”. Esistono molte varietà di Sparaxis, ma tutte hanno alcune caratteristiche in comune.

La prima è che sono facilissime da coltivare sia in vaso che in giardino. Queste piante non superano quasi mai i 60 cm di altezza e richiedono pochissime cure. La specie perfetta anche per chi ha poco spazio in casa e non vuole rinunciare ad arredare con le piante.

La parte più bella della Sparaxis sono, senza dubbio, i fiori, che si formano numerosi in primavera inoltrata. Il centro di questi fiori a forma di stella è giallo ed è circondato da un’aureola nera. I petali circostanti possono avere tonalità di colori caldissimi, come il rosso e l’arancio, e, a seconda della specie, possono presentare più sfumature contemporaneamente.

Piantiamo a marzo questa meravigliosa pianta dai fiori di fuoco e tutti si fermeranno ad ammirare il nostro giardino

Se siamo tra gli sfortunati che non riescono a far crescere le piante, niente paura. Le Sparaxis sono facilissime da coltivare. La posizione è fondamentale. Queste piante non fioriscono nelle zone senza sole. Dovremo, quindi, metterle nella parte più luminosa della casa o del giardino.

A questo punto, la maggior parte del lavoro è fatta. Le Sparaxis resistono fino a 10 gradi e non hanno bisogno di annaffiature costanti e ripetute. Saranno sufficienti le piogge tipiche del mese di marzo. Soltanto in estate dovremmo aumentare la frequenza almeno a una-due volte ogni sette giorni. Il terreno di crescita dovrà essere ben drenato, sia che optiamo per il vaso che per la coltivazione in giardino.

I pericoli per le Sparaxis sono principalmente due: i ristagni d’acqua e le lumache. Per scongiurare il rischio che la pianta marcisca, assicuriamoci che il terreno sia asciutto prima di annaffiare di nuovo. Per le lumache possiamo optare per dei prodotti naturali repellenti o per l’installazione di alcuni dissuasori intorno alla pianta.

Approfondimento

Ecco cosa piantare nell’orto o in semenzaio a marzo per garantirsi un’esplosione di verdure e ortaggi in primavera