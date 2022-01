Queste 5 piante resistenti alla pioggia sono perfette da piantare a febbraio e regaleranno a giardini e terrazzi un’esplosione di fiori

Molti di noi credono che il mese di febbraio sia il meno indicato per piantare nuovi fiori e piante in giardino. In realtà non è proprio così. I mesi invernali sono perfetti per la cura di piante perenni come i gerani. Oppure, se scegliamo le varietà giuste, per preparare il terreno alle fioriture primaverili. Oggi approfondiremo l’argomento e scopriremo queste 5 pianti resistenti alla pioggia che potrebbero regalarci enormi soddisfazioni quando arriverà la bella stagione. In più sono facilissime da curare e sono adatte anche ai meno esperti.

Il Nontiscordardime e la Fittonia

Non avere spazio in casa per mettere al riparo le piante dalla pioggia non significa che dobbiamo rinunciare a un angolo verde. L’importante è scegliere le specie in grado di sopportare l’acqua e il clima invernale. Una di queste è il “nontiscordardime”. Il nontiscordardime (o Myosotis) ha inconfondibili piccoli fiori azzurri e ama i climi umidi e particolarmente piovosi. In più resiste anche alle basse temperature e richiede poche cure. Ci basterà mantenere il terriccio sempre umido e probabilmente non avremo problemi.

Se amiamo le foglie di colore verde brillante e ricche di sfumature rosse, la pianta che fa per noi è la Fittonia. La Fittonia è perfetta sia per il balcone che per il giardino grazie alle sue dimensioni contenute. Una specie che ama moltissimo l’umidità e che dà il meglio di sé proprio da febbraio in poi. Abbiniamola ad altre specie e il nostro terrazzo farà invidia a tutto il vicinato.

Il Viburnum Tinus

Siamo in cerca di una pianta che richiede pochissime attenzioni e che è in grado di resistere a ogni clima? Allora possiamo assolutamente optare per il Viburnum Tinus. Potatura e annaffiature ci occuperanno pochissimo tempo. In cambio, però, avremo una fioritura che va dall’inverno fino alla primavera. Nei mesi invernali i fiori varieranno tra il bianco e il rosa. In autunno diventeranno di un irresistibile tonalità di blu.

Queste 5 piante resistenti alla pioggia sono perfette da piantare a febbraio e regaleranno a giardini e terrazzi un’esplosione di fiori

Chiudiamo la nostra rassegna di piante resistenti alla pioggia con la Felce Florida e la Astilbe. La Felce Florida non solo resiste bene all’acqua, addirittura la ama per crescere forte e rigogliosa. Mettiamola ora in giardino e a primavera avremo un angolo dal verde splendente.

Un’altra pianta davvero meravigliosa è la Astilbe. La Astilbe è originaria delle zone più fredde dell’Europa e dell’America e sopporta ogni condizione climatica. Se cerchiamo una specie ad alto impatto scenografico, è ciò che fa per noi. Le foglie sono simili a quelle della felce. I fiori violacei ricordano delle morbidissime piume.

