Ci stiamo avvicinando a grandissimi passi a marzo, il mese di passaggio tra la stagione fredda e la primavera. Per chi ha un orto, è probabilmente il momento più importante e delicato dell’anno. È proprio a marzo che dovremmo piantare gli ortaggi, i frutti e le verdure, che ci accompagneranno nei mesi più caldi. L’importante è scegliere le specie giuste e metterle nelle condizioni ideali per crescere senza problemi. Quindi, ecco cosa piantare nell’orto e in semenzaio a marzo e qualche trucchetto per avere delle coltivazioni davvero straordinarie. Iniziamo a lavorare bene fin da subito e avremo un orto da far invidia ai vicini.

Marzo è il mese perfetto per piantare i legumi

Le tradizioni, che ci hanno tramandato i nostri nonni, sostengono che la festa di San Giuseppe sia il giorno ideale per piantare le patate. Se il clima ce lo permette, però, possiamo anticiparci e iniziare a coltivarle a partire dai primi giorni del mese.

Il terzo mese dell’anno è perfetto anche per far partire la coltivazione di fave, piselli e ceci. Oppure per coltivare le ultime piante di aglio, scalogno e cipolla.

Se temiamo le gelate o le temperature ballerine di marzo, possiamo scegliere la coltura protetta per varietà estive, come i pomodori e le angurie. Oppure possiamo puntare su piante come il basilico e le erbe aromatiche. La soluzione ideale sarebbe quella di avere a disposizione una piccola serra o un tunnel coperto. Se non abbiamo i mezzi, possiamo salvare le coltivazioni coprendole nelle ore notturne con teli di tessuto non tessuto. Possiamo trovarli tranquillamente nei negozi specializzati e costano pochissimo.

Ecco cosa piantare nell’orto e in semenzaio a marzo per garantirsi un’esplosione di verdure e ortaggi in primavera

Marzo è anche il mese perfetto per iniziare a coltivare quelle piante che andremo a trapiantare con l’arrivo della primavera. In particolare possiamo dedicarci ai primi meloni, ai peperoncini, al sedano e al prezzemolo. Proteggiamoli adeguatamente dal freddo ed eviteremo il rischio che non crescano.

Chiudiamo con una delle operazioni più delicate: quella dei trapianti. Anche in questo caso, saranno fondamentali le temperature. Se viviamo al Nord, le colture perfette sono alcune varietà di cavolo e insalate come lattuga e cicoria.

Se viviamo in una zona in cui a marzo le temperature non scendono sotto i 12-14 gradi, possiamo trapiantare fragole, rape e arachidi.

