Aprile è il mese perfetto per piantare e per raccogliere le primizie della nostra terra. Questo mese, infatti, è famoso per gli asparagi, per le bietole e per gli agretti ma anche per le amatissime fragole. Questo frutto, infatti, insieme alle pesche e alle ciliegie, è uno dei più apprezzati in assoluto.

Inoltre si cominciano a piantare i pomodori, elemento essenziale delle tavole estive. Se desideriamo fare crescere bene questi due ingredienti, però, dobbiamo evitare un errore madornale. Infatti, piantare le fragole vicino ai pomodori potrebbe portare a un disastroso effetto collaterale.

Qual è il rischio

I pomodori e le fragole rappresentano una consociazione errata. Ma che cosa vuol dire questo termine? Nel lessico agricolo la consociazione consiste nel seminare due esemplari vegetali uno di fianco all’altro. Certi abbinamenti risultano particolarmente benefici e contribuiscono alla mutua maturazione e crescita. Altri, invece, si ostacolano e risultano deleteri. Questo è il caso di pomodori e fragole, che non devono mai stare vicini.

Altre consociazioni da fare e da evitare

Per quanto riguarda le fragole è utile abbinarle ai fagiolini, oppure alla lattuga. Invece è da evitare la vicinanza con un qualsiasi tipo di cavolo.

I pomodori vanno molto d’accordo con gli asparagi. Queste due verdure, infatti, riescono a condividere lo stesso pezzo di terreno perché si nutrono di sostanze differenti.

Va anche bene la vicinanza con il prezzemolo. Lo stesso discorso vale per altre erbe aromatiche come basilico, menta e melissa. È anche ottimo abbinarlo con il tagete. Da evitare assolutamente, invece, il finocchio.

Oggi abbiamo spiegato perché piantare le fragole vicino ai pomodori potrebbe portare a un disastroso effetto collaterale. Se siamo curiosi di scoprire come piantare della frutta e della verdura per farla crescere gustosa e sana, consigliamo di seguire il calendario lunare. Per avere le date sott’occhio basta cliccare su questo link.