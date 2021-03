Le donne hanno delle fissazioni particolari. Una di queste è la gestione della propria chioma. Moltissime sono insoddisfatte e vorrebbero cambiare colore oppure passare da ricce a lisce e viceversa.

Avere i capelli spessi, forti e lunghi è facile: basta tagliarli in questo periodo per farli crescere

Quasi tutte però sono certe di una cosa: vogliono avere i capelli lunghi e folti. Però non tutte sanno che ogni mese c’è un unico giorno giusto in cui spuntare le lunghezze per mantenere i capelli in salute. Infatti spieghiamo che avere i capelli spessi, forti e lunghi è facile: basta tagliarli in questo periodo per farli crescere.

Il calendario lunare e le sue influenze

Seguendo le antiche credenze contadine si ritiene che il periodo migliore per recidere i propri capelli sia durante il plenilunio. È consigliabile, secondo questa tesi, anche procedere in un orario compreso fra le 12 e le 18. Nonostante non siano presenti delle evidenze scientifiche a sostegno di questo fatto, non pochi osservano questa regola avendo riscontrato dei benefici concreti.

Al contrario è ampiamente sconsigliato effettuare questa operazione durante il novilunio, ovvero quando la luna non si vede in cielo. Infatti sortirebbe l’effetto contrario e rallenterebbe l’allungamento. Può essere solo d’aiuto nel caso si voglia contrastare la ricrescita.

Le date da segnarsi

Ecco, dunque, i giorni di luna piena da segnarsi per questo 2021:

28 marzo;

27 aprile;

26 maggio;

24 giugno;

24 luglio;

22 agosto;

21 settembre;

20 ottobre;

19 novembre;

l’ultima cadrà il 19 dicembre.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come avere i capelli spessi, forti e lunghi: è facile, basta tagliarli in questo periodo per farli crescere. Se si vogliono scoprire altre curiosità sul come curare al meglio le nostre chiome, consigliamo di consultare questo articolo, “Il metodo infallibile per avere i capelli naturalmente lisci senza sforzo e senza spendere in piastre e bigodini”, al seguente link.