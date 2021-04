La sorprendente tecnica per conservare le uova a lungo e mantenerle sempre fresche

Le uova sono un ingrediente miracoloso dai tantissimi utilizzi in cucina. Possiamo infatti utilizzarle nella preparazione di colazioni, pranzi e cene: insomma, di uova non se ne hanno mai abbastanza. Vediamo allora assieme la sorprendente e semplicissima tecnica per conservare le uova a lungo e mantenerle sempre fresche e pronte per essere cucinate.

Il trucco per poter conservare le uova in congelatore

Le uova, per via della loro delicatezza, corrono sempre il rischio di scoppiare ad un nostro tentativo di conservarle intere in freezer. Esiste però un semplice trucchetto che consente di congelare le uova senza alcun danno per la salute o per il frigorifero. Basterà romperle in una ciotolina e strapazzarle con una forchetta.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, per evitare che si formino grumi, dovremo poi aggiungere un pizzico di sale o di zucchero: sale, se vorremo usarle per una frittata o per una colazione salata; zucchero, se serviranno per un dolce o un preparato per pancake.

Riponiamo poi il tutto in un contenitore con chiusura ermetica in freezer, in questo modo potremo allora conservare le uova fino anche a 8 mesi.

Attenzione a conservarle col metodo giusto

Queste però, come molti sanno, possono presentare alcuni pericoli. In particolare, sono molto comuni le infezioni da salmonella legate al consumo di uova. Per difenderci con successo da questi rischi è utile sapere che questi batteri sono in grado di sopravvivere anche a temperature molto basse. Infatti, conservare le uova in freezer non garantisce l’uccisione della salmonella ma ne impedisce soltanto la replicazione.

Possiamo però diminuire la carica batterica di questo alimento, senza doverlo cuocere, attraverso la cosiddetta pastorizzazione: un procedimento che sarebbe molto difficile da riprodurre in casa ma che viene spesso effettuato direttamente dall’allevatore. Spetterà allora a noi consumatori prestare attenzione a comprare solo uova freschissime, provenienti da filiere controllate e conservarle nel modo corretto. Ecco allora che in questo articolo abbiamo visto assieme la sorprendente tecnica per conservare le uova a lungo e mantenerle sempre fresche e gustose.

