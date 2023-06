Piano cottura e lavello in acciaio rovinati dal calcare: hai provato questo trucco per lucidarli in un minuto?

Quando lavi le stoviglie succede che queste rimangano opache? Probabilmente lo stesso ti accade ogni volta che pulisci il lavello in acciaio e il piano cottura. Il problema è solo uno: il calcare. Se le hai già provate tutte ma il risultato non ti soddisfa, oggi vogliamo suggerirti un rimedio davvero semplice ed economico per risolvere il problema. Non dovrai spendere altri soldi perché tutto ciò che ti serve è già nella tua dispensa: vuoi sapere come fare? Leggi qui di seguito.

Con il passare del tempo l’acciaio tende a perdere la sua naturale brillantezza. Tuttavia, come probabilmente già sai, il maggiore responsabile della sua opacità è il calcare. L’acqua al suo passaggio lascia dei residui che macchiano le superfici e rendono gli utensili opachi.

Tuttavia, per quanto sia un materiale resistente, l’acciaio si rovina facilmente se usiamo prodotti aggressivi o abrasivi. Con questo articolo oggi ti spiegheremo come sconfiggere in modo facile, naturale e veloce il calcare che rovina pentole e superfici in acciaio.

Piano cottura e lavello in acciaio rovinati dal calcare: questa soluzione a costo zero ti cambierà la vita

Quando facciamo la spesa compriamo moltissimi prodotti specifici senza pensare che spesso bastano davvero pochi ingredienti per pulire casa. I prodotti in commercio sono senza dubbio molto efficaci, ma contengono sostanze chimiche che possono nuocere alla nostra salute. Inoltre, il loro acquisto può incidere parecchio sul costo della spesa perché sono abbastanza cari.

Per pulire l’acciaio macchiato ed opacizzato ti consigliamo di usare il pomodoro. Forse non lo sai, ma la natura acida del pomodoro lo rende un eccellente anticalcare.

Per creare un ottimo detergente per pulire l’acciaio e renderlo lucido e splendente ci serviranno altri 2 ingredienti: il sale e il bicarbonato di sodio. Il sale scioglie il calcare in modo delicato e il bicarbonato darà all’acciaio di nuovo brillantezza. Ma come devi usare questi 3 ingredienti in modo che siano efficaci? Te lo spieghiamo subito.

Fai risplendere l’acciaio con questo metodo naturale che solo pochi hanno già provato

Potrai dire finalmente addio a piano cottura e lavello in acciaio rovinati dal calcare se usi questo trucchetto. Taglia un pomodoro a metà e sulla sua parte interna applica un cucchiaino di bicarbonato di sodio e un po’ di sale fino.

Non usare il sale grosso perché potrebbe rigare l’acciaio rovinandolo. Il sale fino invece aiuterà a sciogliere il calcare e a togliere eventuali residui incrostati.

A questo punto, con movimenti circolari pulisci per bene il fondo e le pareti delle tue pentole, ma anche il piano cottura e il lavandino. Dopo aver rimosso ogni residuo con un panno in microfibra, asciuga le superfici. Noterai subito la differenza. Il calcare sarà solo più un lontano ricordo e senza spendere un euro avrai di nuovo un acciaio lucente come appena comprato.