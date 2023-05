Pesto alla genovese con ricetta originale? I 3 ristoranti di Genova dove assaggiarlo e i negozi in cui comprarlo

Esistono prodotti della cucina italiana che hanno conquistato il Mondo. Uno di questi è sicuramente il pesto alla genovese. Ma siamo sicuri di aver mai assaggiato il pesto davvero originale? Se non è così stiamo per scoprire alcuni dei migliori ristoranti di Genova in cui gustarselo. Oltre ad alcuni negozi in cui possiamo acquistare dei pesti incredibili.

La cucina italiana è fatta di piatti indissolubilmente legati alle loro città di origine. Se vogliamo assaggiare la vera bistecca fiorentina dobbiamo recarci presso il capoluogo toscano. Se vogliamo provare la carbonara alcuni ristoranti romani potrebbero farci impazzire senza farci spendere un patrimonio. Oggi, invece, ci sposteremo a Genova per parlare di pesto e tradizione. Vogliamo assaggiare il pesto alla genovese con ricetta originale? Stiamo per scoprire 3 incredibili ristoranti in cui realizzare questo sogno. E in più vedremo anche alcuni negozi premiati in cui farne scorta per dire finalmente addio ai sughi pronti del supermercato.

La ricetta originale del pesto alla genovese

Esistono decine e decine di varianti del pesto. Molte ricette sono buonissime e decisamente sane. Ma se vogliamo provare l’originale non possiamo prescindere dagli ingredienti messi nero su bianco dal Consorzio del Pesto Genovese.

Ovvero pecorino, Parmigiano Reggiano, basilico genovese (tutti rigorosamente DOP), olio d’oliva, aglio, pinoli e sale grosso. Pinoli che, in casi eccezionali, possono essere sostituiti con le noci. Non l’abbiamo mai assaggiato con questi ingredienti e con il procedimento tradizionale? È il momento di scoprire i ristoranti di Genova in cui è possibile farlo.

I 5 ristoranti in cui assaggiare un pesto straordinario

A Genova esistono moltissimi ristoranti e trattorie che hanno la pasta col pesto come ingrediente principale. Abbiamo selezionate alcune di queste ultime in cui viene rispettata alla lettera la ricetta tradizionale. La prima è la Trattoria Rosmarino all’indirizzo Salita del Fondaco 30. Un luogo piccolo e delizioso con un pesto fatto di ingredienti rigorosamente nostrani.

Altro locale da non farsi sfuggire è l’Osteria Le Colonne in Piazza Invrea. Il punto di forza? Il pesto completamente home made a base di Basilico di Prà. Se invece vogliamo scoprire tutte le sfumature di questo speciale condimento, il consiglio è di provare la Trattoria dell’Acciughetta in Piazza Sant’Elena. Qui il pesto, oltre che per le trofie, viene utilizzato in moltissimi piatti del menù.

Pesto alla genovese con ricetta originale? Ecco dove comprarlo

Vogliamo portarci a casa una scorta di pesto e siamo stanchi di quelli del supermercato? Rimaniamo a Genova per scoprire alcuni negozi che hanno sia un punto vendita fisico che un ecommerce. Il primo è La Bottega del Pesto in zona Nervi. Il suo pesto è considerato tra i migliori d’Italia del prestigioso Gambero Rosso.

Una valida alternativa sono i prodotti targati Rossi, realtà attiva addirittura dal 1947. Tutto da scoprire anche il prodotto firmato Artigiana Genovese, che si fa apprezzare per una particolarità. Ovvero l’uso del Pecorino Romano al posto del tradizionale Fiore Sardo.