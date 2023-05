L’amore per il mattone è da sempre nelle corde degli italiani. Rispetto ad altri asset, quello immobiliare trasmette principalmente sicurezza, solidità e, non ultimo, buona redditività. Il bene si presta anzitutto ad essere locato per il periodo di possesso e generare una rendita periodica e costante. All’occorrenza, poi, lo si può liquidare a prezzi più o meno interessanti portando a casa il più delle volte delle laute plusvalenze.

Tuttavia, anche in questo campo la massimizzazione del rendimento passa dalla sapiente ponderazione dei vari parametri in gioco. Ad esempio chi dispone di una cospicua liquidità potrebbe investire 40mila € in immobili e ritrovarsi a scadenza un capitale di 200mila €.

In altri casi, invece, l’affare corre sul filo del buon esito di un’asta immobiliare, come quelle prossime a venire e che riguardano varie proprietà dell’INPS. Al riguardo, infatti, il miglior investimento immobiliare di maggio potrebbe arrivare da questa asta alla portata di molti risparmiatori.

Le proprietà dell’INPS in vendita all’asta

Sul portale dell’Istituto di Previdenza da tempo è presente l’avviso relativo alla vendita all’asta di una serie di immobili. Si spazia delle cantine a garage e box auto, dagli uffici ai negozi, dalle case agli appartamenti. Insomma, il carnet delle proprietà dismesse è davvero corposo e variegato. In particolare, le proprietà disponibili alle aste in programma questo mese sono tutte concentrate al Nord e precisamente in Lombardia e Veneto. Quelle che seguiranno a giugno e luglio interesseranno anche altre Regioni d’Italia.

Concentrandoci a quelle imminenti, i bandi d’asta in questione sono i seguenti:

Bando 23001, data asta dal 9 al 12 maggio e il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17.00 dell’8 maggio;

Bando 23002 , che si terrà dal 15 al 18 maggio e i cui termini di presentazione delle offerte scadono invece il 12 maggio, sempre alle 17.00;

, che si terrà e i cui termini di presentazione delle offerte scadono invece il 12 maggio, sempre alle 17.00; Bando 23003, dal 22 al 26 del mese e con termine presentazione offerte fissato per le ore 17.00 del 19, sempre corrente mese.

Il miglior investimento immobiliare di maggio potrebbe arrivare da questa asta alla portata di molti risparmiatori

L’asta è da sempre nelle attenzioni degli investitori perché da modo di acquistare immobili a prezzi spesso al di sotto dei loro valori di mercato. Detta diversamente, in genere permette di fare l’affare. Tutto, poi, dipende ovviamente da caso a caso. pertanto le aste in corso degli immobili INPS potrebbero non fare eccezione alla regola generale, dato che le unità in dismissione sono numericamente tante.

Come partecipare? L’iter non è complesso, ma neanche semplicissimo. Sintetizziamolo in poche battute, invitando il Lettore a consultare integralmente il bando di proprio interesse per tutte le specifiche tecniche del caso.

Anzitutto bisogna presentare un’offerta segreta per l’asta senza incanto. Laddove dovessero pervenire più offerte di medesimo importo e classificate ex-equo al 1° posto, allora il notaio banditore procederà a dare seguito all’incanto.

Inoltre ricordiamo che tutti questi immobili saranno ceduti tramite il sistema informatico RAN del Consiglio Nazionale del Notariato. Pertanto la partecipazione alle aste sarà in via telematica e quindi accessibile anche a distanza di km rispetto al luogo in cui è sito l’immobile in questione.