Come togliere 10 anni al viso in modo naturale? Copiando il segreto da pochi euro di Scarlett Johansson

Dopo una certa età ci guardiamo con inquietudine allo specchio scoprendo gli inevitabili segnali del tempo che passa. Soprattutto, dopo i 60 anni, ogni piccola ruga viene vista come la resa all’età che avanza. Eppure, ci possono essere tanti rimedi che si possono utilizzare per correre ai ripari. Alcuni davvero economici, come quello usato da Scarlett Johansson.

Il nostro viso dice molto della vita che abbiamo vissuto. Dai lineamenti possiamo capire quanto una persona abbia sofferto. A volte, anche solo dalle sue rughe si può leggere il passato di un uomo o di una donna. Ecco perché al viso si dovrebbe dare particolare attenzione, per non dire coccole. In fondo, è il nostro biglietto da visita, più di quello che riporta la carta di identità. Eppure, non tutti lo fanno. Ci sono persone che non hanno mai spalmato nemmeno una crema viso per idratarlo. Addirittura, con la convinzione, sbagliata, che potrebbero rovinarlo. In realtà, una pelle che non viene trattata con regolarità, finirà per sembrare più invecchiata.

Non dobbiamo arrenderci all’età che avanza, ma ci sono delle soluzioni senza ricorrere al botulino

Per fortuna, ci sono trattamenti naturali che possono ovviare al problema, dandoci una mano e ringiovanendo il volto. Ti stai chiedendo come togliere 10 anni al viso in modo naturale? Ti dico che c’è una grande diva, come Scarlett Johansson, che ha un segreto di bellezza che costa davvero pochi euro.

Prima, però, vediamo insieme qualche altro rimedio che ti permette, a 60 anni, di dimostrarne 50. O, a 50 anni, di avere un volto da quarantenne. E non mi riferisco, ovviamente, al botulino. Come ci ha insegnato anche Jennifer Aniston con i suoi segreti di bellezza. A volte, il trucco può fare la differenza in una donna.

A volte, un trucco ben fatto potrebbe essere decisivo per apparire meno vecchi del proprio volto

L’eyeliner, ad esempio, potrebbe aiutarti a valorizzare meglio il viso. Ecco perché dovresti abbandonare quello nero, sostituendolo con uno marrone. Il fondotinta deve essere rimpolpante, ma con una texture leggera. Rossetto rigorosamente rosa. Il rosso, solo in determinate occasioni, ma senza eccedere in maniera vistosa.

Le sopracciglia vanno pettinate e rinfoltite con una matita che abbia lo stesso colore. Per dare un effetto bonne mine alle guance usa il blush in modo leggero e velato. Importante è anche l’utilizzo di un buon correttore illuminante che possa schiarire anche le nostre occhiaie.

Come togliere 10 anni al viso in modo naturale? Avresti mai detto che con pochi euro si potrebbe imitare Scarlett Johansson

Scarlett Johansson, la diva amata da tanti fan, ha confidato, a Elle UK, una sua beauty routine che prevede un segreto incredibile. Lei, per avere una pelle sempre bella e tonica, usa un ingrediente che si compra a pochi euro. E che usiamo, ad esempio, anche per avere un bagno sempre profumato.

Si tratta dell’aceto di mele, che la diva applica sul viso per la sua pulizia. Come fare? Il consiglio è che, all’inizio, vada diluito. Diciamo che a 10 grammi di aceto di mele (meglio biologico) se ne devono mischiare 30 di acqua. Si bagna il viso con acqua tiepida e poi, immergendo del cotone nella miscela, lo si passa sul viso in modo delicato. Attenzione, però, a eventuali reazioni. Meglio fare un tentativo prima su una piccola parte del viso, meno esposta, per vedere cosa accade. In caso di semaforo verde potreste procedere come detto sopra.