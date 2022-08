Pesche caramellate a fette in padella con amaretti e senza burro

La pesca è uno dei frutti tipici dell’estate. Succose, deliziose e dalla consistenza croccante e morbida allo stesso tempo, le pesche sono ottime come spuntino mattutino o pomeridiano. Ci rinfrescano il palato quando abbiamo un certo languorino e sono ideali anche da portare a fette al mare.

Oltre al sapore, le pesche sarebbero un toccasana per la salute, come sosterrebbe Humanitas. Innanzitutto, sarebbero ideali in caso di dieta ipocalorica. Infatti, solo 100 g di prodotto, che possibilmente corrisponderebbero ad una pesca, conterrebbero circa 30 calorie e solo il 3% di grassi.

In secondo luogo, le pesche conterrebbero molteplici sali minerali e vitamine. Si annovererebbero, per esempio, la vitamina C che, come sappiamo, sarebbe utile per rafforzare il sistema immunitario e per contrastare i radicali liberi, attraverso la sua azione come antiossidante.

Inoltre troviamo la vitamina A, importante per la pelle. Tra i minerali, invece, citiamo il ferro e il potassio, entrambi essenziali per la salute del cuore. Tuttavia, andrebbe specificato che la buccia della pesca potrebbe contenere delle sostanze che potrebbero creare delle reazioni allergiche.

Versatile in cucina

La pesca può essere consumata cruda, quindi mangiando il frutto direttamente, con la buccia o senza, oppure attraverso diverse ricette. Infatti è abbastanza versatile in cucina. Basti pensare alla guarnizione alla pesca sulla cheesecake, oppure al gelato al gusto di pesca o, ancora, alla riduzione alla pesca per accompagnare la carne.

Oggi vediamo una ricetta dolcissima che delizierà il palato di tutti i commensali. Soprattutto dei bambini. Ecco come cucinare le pesche caramellate a fette in padella, senza ricorrere all’utilizzo di alimenti grassi come il burro. In ogni caso, quest’ultimo potrebbe essere sostituito dal burro chiarificato, in quanto meno grasso.

Ingredienti

Per fare questa ricetta serve solo passione per la cucina. Infatti è molto facile da realizzare e serviranno davvero pochissimi ingredienti. In soli 15 minuti le pesche saranno pronte, da mangiare con il cucchiaio oppure da servire come guarnizione per qualche altro dolce.

Ecco gli ingredienti che ci serviranno:

4 pesche;

50 g di zucchero di canna;

amaretti;

vino dolce oppure rum o succo d’arancia.

Pesche caramellate a fette in padella con amaretti e senza burro

Innanzitutto, laviamo le pesche sotto acqua corrente. Con tutta la buccia, tagliamole a metà, leviamo il nocciolo e tagliamo a fette. Nel frattempo, mettiamo una padella sopra il fuoco. Non appena sarà calda, aggiungiamo le fette di pesca, spolveriamo con lo zucchero di canna e versiamo un vino rosso dolce, oppure il rum o, ancora, il succo d’arancia.

Mescoliamo con movimenti delicati e aspettiamo che il liquore evapori e che si crei una sorta di riduzione. Non appena saranno pronte, disponiamole su un vassoio e sbricioliamo gli amaretti.

