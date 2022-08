Il cane è il migliore amico dell’uomo. Questa frase è un aspetto certo e provato nel corso di migliaia di anni. Un cane è molto fedele quando cresce insieme ad una persona e questo comportamento ha delle radici molto lontane. Il cane riesce ad apprendere molte cose dall’uomo, si abitua in poco tempo alle cose nuove, dimostra alle persone che se ne prendono cura gratitudine ed affetto. Un cane è anche una sicurezza perché fa la guardia, oppure avverte se ci sono pericoli o estranei.

Ma non bisogna mai dare nulla per scontato, nemmeno la sua salute. Se abbiamo con noi, in giardino o sempre in casa, uno o più cani, è meglio essere preparati a tutto, anche ai suoi eventuali problemi di cuore. Il cuore dei nostri amici è molto simile al nostro. Questo significa che è composto da due atri e due ventricoli, che si trova nella cavità toracica, dietro lo sterno, spostato leggermente a sinistra. Come per l’uomo batte per pompare il sangue in tutto l’organismo, ma funziona in modo diverso da quello umano.

Allora ecco come batte il cuore dei cani e qualche informazione in più su questo argomento. In questo modo chi ha dei cani può essere preparato e capire com’è davvero la salute del cuore del proprio amico, come fare per percepirne la frequenza, in caso di tachicardia oppure arresto cardiaco.

Come batte il cuore dei cani e come percepirne la frequenza

Morfologicamente quasi uguale a quello umano, le caratteristiche del cuore del cane cambiano rispetto a quello dell’uomo quando si tratta di frequenza. La frequenza normale per un uomo va dai 60 ai 100 battiti al minuto, mentre nei cani batte molto più velocemente. Di norma per lui ci sono 90 battiti al minuto, ma bisogna considerare che nei cani di piccola taglia batte ancora più veloce.

Come sentire la frequenza? Ci sono una serie di punti dai quali è possibile farlo. Il primo è ascoltando la parte sinistra del petto dell’animale. Il secondo è mettere le mani sulle arterie femorali nell’interno coscia per sentire le pulsazioni. I veterinari considerano nella norma un battito che va dai 90 ai 140 battiti (in base anche alla taglia), 200 battiti nei cuccioli.

Come capire se il nostro amico ha problemi al cuore

Anche i cani possono soffrire di problemi al cuore. Questi si possono manifestare in episodi isolati a seguito di un’emozione, proprio come accade nell’uomo, ma anche a seguito di patologie cardiache. I cani possono soffrire, ad esempio, di tachicardia e i sintomi sono chiari. Avrà il fiato corto, un respiro con affanno, debolezza e febbre.

Può avvenire anche un arresto cardiocircolatorio. In questo caso occorrerà fare un massaggio cardiaco, ma non nelle modalità con cui si fa all’uomo. Il cane va sdraiato su un fianco, quello destro, e poi le mani devono essere appoggiate al petto nella parte sinistra. Nei cani piccoli occorre solo una mano. Naturalmente, si tratta di una pratica salvavita che deve effettuare un veterinario o un esperto.

