Nella preparazione di numerose ricette dolci e salate un ingrediente molto ricorrente è il burro.

Si tratta di un grasso di origine animale che rende le preparazioni più morbide e compatte. Ideale soprattutto per la preparazione di pasta frolla, pasta sable, ma anche da aggiungere a risotti come quello alla milanese. E per impreziosire i secondi di carne come ad esempio le scaloppine, succulente fettine di carne impreziosite e rese morbide da un’impanatura alla farina e dalla cottura nel burro.

Tuttavia il burro è un alimento che si rivela particolarmente grasso. Infatti contiene al suo interno un elevata percentuale di grassi saturi che favorirebbero l’ipercolesterolemia. Inoltre essendo un derivato animale viene scartato da coloro che scelgono di seguire un regime alimentare vegano.

Perfetto per sostituire il burro in cucina e nei dolci questo ortaggio ricco di vitamine e nutrienti preziosi renderà le ricette adatte anche a chi ha il colesterolo alto

Pertanto per sostituire il burro in cucina e nei dolci un giusto compromesso arriva dal mondo vegetale, l’avocado. Un frutto dalla polpa particolarmente cremosa e oleosa, capace di rendere gli impasti morbidi e di dargli anche la giusta elasticità come nel caso della pasta frolla.

L’avocado è un frutto esotico ricco di grassi, ma a differenza del burro i grassi che lo compongono sono grassi insaturi, come omega 3 e 6.

Questa particolare tipologia di grassi avrebbe un’incidenza diversa sulla salute dell’uomo e grazie alla presenza di altri composti come gli antiossidanti avrebbe anche delle doti cardioprotettive. Inoltre secondo quanto riportato negli ultimi studi di settore sarebbe un ottimo alimento da consumare per tenere a bada il colesterolo cattivo.

Avocado in cucina

Grazie al suo sapore particolarmente delicato non compromette il sapore dei dolci. In particolare è ottimo da miscelare con il cioccolato, con il quale si prepara una mousse gustosissima. Inoltre grazie alla sua consistenza cremosa è anche perfetto per la preparazione di ricette salate infatti è l’ideale per sostituire la panna da cucina.

Le dosi

Per sostituirlo al burro basterà rispettare delle proporzioni così da evitare di modificare troppo le ricette e rischiare di rovinarle.

L’avocado può sostituire il burro nei dolci nel rapporto di 1:1. Vale a dire che 100 grammi di burro corrispondono a 100 grammi di polpa di avocado matura e frullata.

Sostituti alternativi

Un altro sostituto vegetale del burro è l’olio di oliva. In questo caso però dovremmo prestare qualche attenzione in più perché ad esempio nel caso della pasta frolla è più facile che si spezzi.

Dunque è perfetto per sostituire il burro in cucina e nei dolci questo ortaggio ricco di vitamine e nutrienti preziosi.

