In cucina non sempre i piatti complessi sono quelli più buoni e prelibati, anzi, spesso la semplicità è il vero segreto per realizzare una ricetta sopraffine.

La tradizione, infatti, ci insegna come le pietanze antiche, realizzate anche dalle nostre nonne, sono ancora tra quelle più in voga. Non passerà mai di moda il classico sugo di pomodoro fatto in casa, utilizzando prodotti freschi, genuini e regionali. Non solo potremmo gustarla appena cotta, ma sarà comodo conservarla nei barattoli e fare una ricca scorta per mesi.

Nonostante necessiti di pochissimi ingredienti, ci sono dei trucchi per avere una passata da 10 e lode. Il primo inevitabile passaggio è scegliere dei pomodori saporiti, di ottima qualità che non siano rovinati. La tipologia dipende anche dal tipo di sugo che vogliamo ottenere, se più o meno dolce, come il San Marzano, il romano o il datterino.

Oltre a zucchero o bicarbonato per togliere l’acidità del sugo di pomodoro basterebbe usare un pizzico di questi ingredienti

Sarà necessario farli appassire nell’acqua bollente per poi lavorali nel passaverdura ed eliminare semi e buccia. Così non resterà che fare una seconda cottura con il soffritto o semplicemente olio extravergine d’oliva e basilico fresco.

Togliere la buccia nella fase iniziale è importante se vogliamo che il sugo non sia particolarmente acido, visto che è un elemento che potrebbe togliere dolcezza.

I classici elementi impiegati per ovviare al problema sarebbero lo zucchero o il bicarbonato. Bisognerebbe, però, fare molta attenzione alle quantità, perché è facile rovinare la passata in pochi secondi, senza poterla recuperare.

Oltre a zucchero o bicarbonato, però, per togliere l’acidità potremo usare delle alternative, spolverando uno di questi ingredienti: un pizzico di cannella, curcuma o di noce moscata. Per ogni chilo di pomodori aggiungiamone circa mezzo cucchiaino in cottura.

Un altro trucchetto è aggiungere un cucchiaino di amido di mais o farina, setacciandole per bene e mescolando per non creare grumi.

Alternative veloci

Questi ingredienti potrebbero anche correggere l’acidità di passate confezionate nelle latte o bottiglie di vetro.

Se manca la dolcezza anche dopo la prima fase di cottura, potremo adoperare una noce di burro o qualche goccia di latte, senza esagerare, per un gusto più delicato.

Potremo usare anche del brodo vegetale fatto in casa che smorzerà l’acidità, arricchendo il sapore.

Infine, se proprio il nostro sugo ha un sentore troppo acido, oltre patate o carote, per velocizzare il procedimento, molti aggiungono semplicemente un soffritto di cipolle. Quindi, utilizziamo la varietà più dolce, tagliamole finemente e facciamo rosolare per qualche minuto, con il burro o l’olio, poi potremo versare in padella la passata pomodoro.

