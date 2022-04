Zero colesterolo, fibra e un bel po’ di vitamina A e C, un insieme di nutrienti preziosi che rendono questa verdura componente ideale per una serie di ricette dal sapore amarognolo.

Ha diverse varianti, tra cui ad esempio quella selvatica, che si presenta a rosetta piatta, o quella coltivata, dalle foglie allungate.

Semplice da preparare, non solo cotta, può essere utilizzata per questo menù dal verde intenso.

Verdissima e tutta da mangiare

Con la cicoria, possiamo infatti mettere in tavola 3 ricette gustose e per un pasto completo.

Per realizzare le prime due, antipasto e primo piatto, dobbiamo cuocere la verdura. Se abbiamo la cicoria selvatica, detta anche cicorietta, dobbiamo perdere un po’ di tempo nel pulirla. La rosetta di foglie, infatti, ha una radichella da cui bisogna tagliare via con pazienza le parti più coriacee. Ma non dobbiamo eliminarle, poiché sono decisamente utili nel terzo piatto che proponiamo. Se invece usiamo la cicoria coltivata, attenzione solo a eliminare le foglie rovinate e a tagliarle a pezzi.

Dopo aver pulito la cicoria (in entrambe le varianti) e averla lavata bene, la bolliamo in una pentola ampia con un pizzico di sale grosso per le prime ricette. La cottura è al massimo di 10 minuti, poiché la verdura deve rimanere croccante. Inoltre, se cuoce troppo a lungo, perderebbe i suoi nutrienti.

3 ricette gustose e per un pasto completo da far leccare i baffi con questa verdura primaverile amarognola

Una volta scolata, la strizziamo un poco, per farle perdere l’acqua, e la tagliamo il più possibile, sminuzzandola. Iniziamo le preparazioni: le dosi sono per 2 persone.

Per l’antipasto, crostini alla cicoria, servono:

200 g di cicoria;

50 g di pancetta affumicata a tocchetti;

3 cucchiai di olio Evo;

4 fette di pane casereccio;

sale q.b.;

1 peperoncino.

In una padella saltare la cicoria per un paio di minuti con olio, aglio (da togliere una volta dorato), peperoncino, sale. Intanto, cuociamo la pancetta senza olio e aggiungiamola alla verdura, ponendola poi sul pane abbrustolito.

Per il primo piatto, la preparazione è simile, cioè si ripassa la verdura in padella, ma con dose maggiore, 300 grammi, eliminando pancetta e pane. Servono invece 160 g di fusilli che, una volta scolati al dente, condiamo con il semplice sugo di cicoria amalgamando bene. Anche qui non togliamo il peperoncino.

Per l’ultima ricetta, l’insalata, servono:

400 g di cicorietta fresca cruda;

2 cipolline fresche a rondelle;

4 rapanelli a fettine;

4 cucchiai olio EVO;

sale q.b.;

2 cucchiai di succo di limone.

Uniamo tutti gli ingredienti in un’ampia insalatiera e mescoliamo bene. Nella cicoria cruda il limone esalta ancora più il sapore amarognolo.

Approfondimento

Non broccoli o carciofi ma una deliziosa cicoria ripassata per questa torta salata senza uova né burro ma leggerissima e perfetta per la dieta