Molti sono consumati dalla voglia di tornare in viaggio. Con l’arrivo della bella stagione, l’attenuarsi del virus e con l’apertura progressiva dei confini, è infatti questo il momento giusto per andare alla scoperta di qualcosa di nuovo. Se si avesse voglia di perdersi in un antico passato, oggi consigliamo una Città non molto conosciuta, ma che veramente vale la pena vedere. È infatti possibile perdersi nelle strade acciottolate di questa piccola perla della Boemia per godersi un viaggio low cost e indimenticabile. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come la si può raggiungere.

La classifica delle 25 cittadine medievali più suggestive di tutto il Vecchio Continente

La rivista DoveClub nel 2017 ha stilato una lista delle 25 cittadine più belle di tutta Europa. Al primo posto capeggia la Repubblica Ceca con Český Krumlov, seguita dalla belga Bruges e, infine, dalla Città principale della Scozia, Edimburgo. Sono presenti nella classifica anche delle città nostrane. La prima a comparire è Siena, situata al sesto posto, seguita poi, al dodicesimo, da Gubbio. Nella top ten sono presenti poi tantissimi nomi noti. Uno è Mont Saint Michel, piccolo gioiello della Normandia che fa parte della “linea micaelica”, una retta immaginaria che collega alcuni santuari dedicati all’arcangelo Michele. Fra tutti questi, l’unico italiano presente è quello di Monte Sant’Angelo. Inoltre, sono presenti anche Avila, Toledo, Tallin e Carcassonne.

Perdersi nelle strade acciottolate e visitare un castello da fiaba spendendo pochissimo è possibile nel borgo medievale considerato il più bello d’Europa secondo questa classifica

Andiamo però a scoprire la “vincitrice”, Český Krumlov. Si tratta di una cittadina situata nella Boemia, facilmente raggiungibile, dato che è situata a circa due ore da Praga. La capitale della Repubblica Ceca, a sua volta, è facilmente raggiungibile dai principali centri d’Italia con diverse compagnie low cost. A Český Krumlov si possono trovare un meraviglioso centro storico premiato dall’UNESCO, dove si compenetrano diversi stili architettonici. È inoltre presente un castello, secondo in grandezza solo a quello più famoso della capitale.

Al suo interno è conservato anche un teatro barocco, una piccola bomboniera unica nel suo genere. È possibile rimanere per qualche giorno, includendo nel circuito anche Praga, e visitare tutta quest’area senza dover spendere una fortuna. Infatti, sia il cibo che l’alloggio presentano dei prezzi molto vantaggiosi. Questo è dovuto sia a un costo della vita inferiore, che al cambio moneta fra euro e corona ceca.

