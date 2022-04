Quando andiamo al supermercato siamo travolti dalla quantità di prodotti specifici per la pulizia della casa che troviamo. Ce ne sono davvero tantissimi e spesso sono anche abbastanza costosi. Per questo, se possibile, sarebbe bene provare a comprarne un po’ di meno e utilizzare, invece, ingredienti naturali.

Per fortuna ci sono degli ingredienti che molti hanno in casa, oppure che costano poco, che sono degli ottimi sostituti. Oggi ne conosciamo uno molto sottovalutato, ma che farebbe proprio al caso nostro. Basterebbe questo ingrediente semplice ma poco conosciuto per far splendere il bagno, anche quando è molto sporco.

L’insospettabile ingrediente

Oggi facciamo la conoscenza del cremor tartaro, ingrediente che a molte persone magari non dirà niente, ma che in realtà è ormai piuttosto comune. Si tratta di un composto, conosciuto anche come bitartrato di potassio, che ha diversi utilizzi in campo alimentare. Può essere usato come ingrediente nei dolci per le sue proprietà lievitanti. Viene anche utilizzato per addensare ingredienti come la panna montata. Si utilizza anche in cibi che utilizzano sciroppi zuccherati, per evitarne la cristallizzazione e mantenerli a una consistenza fluida.

Ora il cremor tartaro si trova anche al supermercato; questa sostanza può aiutare molto a tenere pulita la casa, soprattutto il bagno.

Basterebbe questo ingrediente semplice ma poco conosciuto per pulire alla perfezione anche il bagno più sporco

Utilizzare il cremor tartaro per il bagno è molto semplice e il metodo è facile da imparare. Basta prendere una ciotola o una bacinella e riempirla con un bicchiere d’acqua. Poi rovesciamo un cucchiaio di cremor tartaro e mescoliamo bene. Dobbiamo raggiungere una consistenza bella omogenea affinché il procedimento funzioni.

Una volta pronto, spargiamo il composto su wc, bidet e lavandino del bagno. Lasciamo agire per qualche minuto; nelle zone più sporche e incrostate potrebbero volerci anche quindici minuti. Poi prendiamo un panno o una spugna, intingiamoli nell’acqua tiepida e rimuoviamo il composto. Tutte le macchie e la sporcizia dovrebbero ora essere sparite e i sanitari dovrebbero essere tornati di un colore brillante, come se fossero nuovi.

Insomma, questo procedimento potrebbe essere molto utile e ci farebbe risparmiare soldi. Allo stesso tempo, una volta acquistato questo ingrediente, possiamo riutilizzarlo in altre maniere. Ad esempio, mescolato all’acqua ossigenata potrebbe essere un ottimo antiruggine.

Ovviamente, prima di lanciarci in pulizie fai da te, assicuriamoci che le superfici che puliamo non siano di materiali sensibili ai composti che abbiamo preparato. Se lo sono, dobbiamo per forza utilizzare prodotti specifici da supermercato.

