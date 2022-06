Perde poco pelo ed è piccolo ma coraggiosissimo questo cane ideale da portare con sé anche in vacanza

Tra i vari aspetti da considerare quando si prenota una vacanza c’è anche quello che riguarda il mantenimento dell’animale domestico, di solito il cane.

Il cucciolo di casa non può essere certo lasciato in balìa degli eventi, ma per fortuna ci sono diverse soluzioni a cui appellarsi.

La prima è naturalmente quella di organizzare la vacanza in una struttura ben disposta ad accogliere anche gli amici a 4 zampe.

Oltre a fare le classiche ricerche, possiamo rintracciare spiagge e hotel dog-friendly anche attraverso alcune app che tutti i padroni di cani dovrebbero avere.

L’alternativa è quella di affidarsi a un dog sitter esperto o ad amici e parenti ben disposti a curare il cane in nostra assenza.

Del resto, soprattutto chi ha un cane di taglia grande potrebbe trovare difficoltoso lo spostamento verso la meta di villeggiatura.

Chi, invece, sta meditando di adottare un cucciolo e sta sondando tutte le possibili problematiche, dovrebbe prendere in considerazione il Bichon a poil frisé.

Perde poco pelo ed è piccolo ma coraggiosissimo questo delizioso cane da compagnia che per molti aspetti ricorda il Maltese o il Bolognese.

Si tratta, infatti, di una razza di piccola taglia, che raggiunge al massimo i 30 cm di altezza e i 6 kg di peso.

Il nome deriva dal caratteristico mantello corto e riccioluto, che ricorda appunto l’effetto frisé sui capelli.

Il Bichon non perde molto pelo e questo è vantaggioso sia sul versante delle pulizie domestiche sia per chi soffrisse eventualmente di una leggera allergia.

Non c’è nemmeno bisogno di un’eccessiva toelettatura perché il pelo favorirebbe un sistema di auto termoregolazione che lo ripara sia dal caldo che dal freddo.

In ogni caso, la stazza minuta e l’aspetto così grazioso e curato non devono trarre in inganno perché il Bichon è un agguerrito difensore della casa.

Si distingue, inoltre, per un carattere molto socievole ed esuberante: non teme di relazionarsi anche con cani più grandi e ama il movimento.

Ecco perché, ad esempio, qualora decidessimo di fare una vacanza in montagna, non sarebbe un problema portarlo con noi.

Le sue zampe sono agili e muscolose ed è un ottimo compagno di avventure: ama correre, rotolarsi nei prati e anche il contatto con l’acqua.

Non costringiamolo, dunque, in zainetti o traversine, ma lasciamolo libero di esprimersi e divertirsi con noi.

