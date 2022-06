L’estate 2022 si prospetta rovente. Ne abbiamo avuto già prova. Infatti, a metà maggio, in molte zone d’Italia ci sono state temperature attorno ai 30 gradi. Alcuni hanno cominciato ad azionare il condizionatore. D’altra parte, si tratta di temperature praticamente estive. Il condizionatore implica ovviamente un consumo energetico. Fattore non propriamente simpatico quest’anno. Oltre ai rincari di luce e gas, di cui si vociferava già nei mesi passati, ad aggravare la situazione si è aggiunta anche la guerra tra Russia e Ucraina. Conflitto di cui, tra l’altro, pare non vedersi purtroppo la fine.

Se risparmiare soldi è sempre stato molto importante, ultimamente è diventato una vera e propria necessità. Occorre stare attenti a qualunque spesa. Non è semplice ma neppure troppo difficile. Con le dovute accortezze e qualche piccola astuzia, ogni giorno possiamo infatti riuscire a mettere via qualche euro. Così da ritrovarci a fine mese con un bel gruzzolo senza aver fatto grande fatica. Quasi senza accorgercene.

Il caldo estivo può costarci caro

Una delle spese che maggiormente incide sul bilancio domestico in estate è il consumo di energia elettrica del condizionatore. Come già accennato, il caldo ha già cominciato a metterci a dura prova. Lavorare e svolgere le consuete attività quotidiane rinunciando al fresco del condizionatore diventa molto difficile. Con il caldo, poi, riposare di notte diventa davvero un’impresa… Ma non c’è da preoccuparsi, non dovremo morire di caldo nei prossimi mesi. Stiamo infatti per suggerire degli utili consigli per poter usare l’impianto di climatizzazione senza far salire troppo il costo della bolletta.

6 preziosi consigli per affrontare il caldo estivo col condizionatore ma senza far schizzare alle stelle la bolletta della luce

Per prima cosa, durante le ore più calde della giornata, cerchiamo di creare zone d’ombra e di fresco. Chiudiamo quindi persiane e finestre. Anche se ciò può sembrare una contraddizione, in realtà questo gesto è assai utile per non far entrare aria umida e pesante in casa. Al contrario, durante le prime ore del mattino e, se possibile, anche dopo il tramonto, spalancare vetri e finestre. Se si ha un terrazzo o un balcone piuttosto grande, montare delle tende o un ombrellone in modo da ombreggiare la zona antistante finestre e portefinestre. Volendo, aggiungere anche piante e rampicanti. Oltre ad abbellire la nostra zona esterna riempiendola di profumi e colori, saranno di grande aiuto per schermare e assorbire buona parte del calore.

Azioni utili all’interno della casa

Soprattutto nelle giornate più afose, è bene cercare di non creare ulteriore umidità negli spazi interni. Fare quindi il bucato e la doccia durante le ore più fresche del giorno, in modo da evitare la formazione di condensa e vapore. Sempre per lo stesso motivo, evitare la cottura a vapore e al forno, così come la bollitura. Non si tratta di un grande sacrificio perché in estate si ha voglia di cibi freschi, leggeri e ricchi di acqua. Limitare quindi al minimo indispensabile l’uso del piano cottura.

Infine, spegnere tutti gli elettrodomestici che non vengono utilizzati. Sarebbe consuetudine da adottare sempre perché, comunque, continuano a consumare energia. Inoltre, anche se non ce ne accorgiamo, emanano calore e vanno così a riscaldare l’ambiente circostante. Ecco, quindi, quali sono i 6 preziosi consigli per affrontare il caldo estivo senza dover rinunciare al condizionatore.

