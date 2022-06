L’estate è forse la stagione più amata di tutto l’anno. Infatti questi tre mesi per la maggior parte delle persone significano libertà, divertimento e leggerezza. Però anche in tutto questo idillio ci sono dei problemi, come ad esempio le zanzare. Quello più preoccupante però è il caldo che può provocare dei problemi, soprattutto agli anziani e alle persone affette da particolari patologie. Per combattere questo tipo di disagi ci sono vari consigli da applicare, ma anche delle abitudini da scartare. Oggi parliamo di una di queste e spieghiamo perché evitarla. Infatti a causare problemi potrebbero essere proprio le bibite più amate dell’estate che potrebbero farci sentire più accalorati e portarci alla perdita di liquidi. Scopriamo insieme quali sono i motivi che dovrebbero portarci a limitare la loro assunzione.

I primi piccoli passi da mettere in pratica

Prima partiamo però da dei consigli di buon senso. Il primo sicuramente consiste nel raffreddare il più possibile la casa con delle tecniche che permettano un buon isolamento degli interni. Inoltre è anche consigliabile abbassare le tapparelle, nel momento in cui si deve uscire, per evitare che i raggi solari riscaldino le stanze in nostra assenza. Poi è anche importante evitare di esporsi al sole o di uscire nelle ore più calde della giornata, ovvero quelle in concomitanza con lo zenit del sole.

Se proprio si deve, è necessario proteggersi con un cappello di paglia, un abbigliamento chiaro e leggero e con una adeguata dose di crema solare. Ci sono poi delle regole riguardanti l’alimentazione: è meglio prediligere alimenti freschi, poco calorici e ricchi di acqua. In generale questo liquido va assunto nella dose di 2 litri al giorno e aumentato nel momento in cui si fa sport. In generale però è meglio consultarsi col proprio medico per avere delle indicazioni più precise su quanto bere.

Le bibite più amate dell’estate potrebbero aumentare il senso di calore e il malessere, provocando anche disidratazione

Invece è meglio evitare le bibite contenenti caffeina, le creme di caffè e gli espressi shakerati, nonostante siano le opzioni più golose e refrigeranti da consumare al bar. Allo stesso modo è meglio contenere gli alcolici e i soft drink zuccherini e gasati. Tutte queste infatti potrebbero portare a una perdita di liquidi. Allo stesso modo è meglio evitare di ingerire sostanze troppo fredde perché potrebbero indurre i crampi allo stomaco.

