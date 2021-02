Ci sono delle volte in cui, in preda a dolori e spasmi, apriamo il cassetto delle medicine alla ricerca della soluzione del problema. I farmaci sono infatti per molti di noi, pur non utilizzandoli spesso, una sorta di rifugio, sul quale contare sempre. Perché un semplice bicchiere di acqua calda e limone fa così bene al nostro organismo e può sostituire alcuni prodotti specifici? Senza andare assolutamente a invadere il campo medico, vediamo però il motivo per il quale questo antico rimedio ha ancora la sua valenza.

Quando e come bere acqua calda e limone

Un bicchiere di acqua calda e limone aiuta e favorisce la digestione nel caso di un pasto che ci stia provocando difficoltà. Una soluzione simile ad acqua e bicarbonato. Ma, molti lo assumono anche alla mattina appena alzati, possibilmente facendo passare almeno una decina di minuti prima di fare colazione. Perché un semplice bicchiere di acqua calda e limone fa così bene al nostro organismo e quali sono tutti i suoi benefici? Li vedremo assieme ai nostri Esperti della Redazione in questo articolo.

Il famoso fattore C

L’ingrediente che rende questo semplicissimo rimedio così valido e universale è legato al famoso fattore C. Che, però, nel nostro caso non è legato all’ambito sportivo, ma alla vitamina che abbonda nel limone. La maggior parte di noi riconosce nella vitamina C gli effetti preventivi e curativi di influenza e raffreddore. Ma, tra i suoi benefici, ci sono anche:

donare energia;

favorire la perdita di peso;

favorire e migliorare la digestione;

depurare fegato e intestino;

coordinare l’espulsione delle feci;

ottimizzare tutti gli altri nutrienti che assumiamo.

Senza contare, e, questa è davvero una delle caratteristiche che in pochi conoscono, che la vitamina C aiuta la sintesi del collagene e, quindi, a mantenere giovane e sana la nostra pelle.

Acqua e limone alla mattina migliorano anche l’alito

Se pensiamo che, seppur tanti, i benefici di acqua e limone finiscano qui, ci sbagliamo. E, ci riferiamo a un’azione particolarmente benefica per tutti coloro che lavorano in gruppo o in ufficio. Bere, infatti acqua e limone alla mattina, migliorando l’azione intestinale, permette di avere un alito decisamente migliore. Merito del potere rinfrescante, ma anche idratante dell’accoppiata acqua e limone. Ecco il perché un semplice bicchiere di acqua calda e limone fa così bene al nostro organismo E, sempre in merito a questo argomento decisamente utile, rinviamo i nostri Lettori all’approfondimento sottostante.

