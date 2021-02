I prodotti specifici per pulire i fornelli, scrostarli e farli luccicare non mancano certo in circolazione. Ma, sono costosi e, spesso, pieni di agenti chimici. Non propriamente benefici. Fornelli sempre splendidi e luccicanti con questo rimedio casalingo naturale, che utilizzano anche nelle cucine professionali. Il detergente ce l’abbiamo proprio sotto gli occhi, anzi, potrebbe essere lì a pochi centimetri dai fornelli: l’aceto di vino bianco. La sua azione disinfettante e smacchiante è davvero senza pari e a prova di smentita. Vediamo coi nostri Esperti della Redazione cosa e come fare.

Operazione semplicissima pulire i fornelli con l’aceto

Fornelli sempre splendidi e luccicanti con questo rimedio casalingo, che vediamo nella sua realizzazione:

prendiamo una pentola e mettiamo a bollire 1 bicchiere di acqua abbondante e 3 di aceto di mele bianco;

immergiamo nella soluzione bollente gli accessori dei nostri fornelli, lasciandoli a bollire per 5 minuti;

stendiamo uno strofinaccio su un piano di lavoro e iniziamo ad appoggiarci i pezzi dei fornelli;

asciughiamoli perché non facciano ruggine e, se necessario, rimuoviamo eventuali parti di sporco resistente, con una spugnetta.

Avremo così sgrassato e igienizzato i nostri fornelli, senza utilizzare prodotti costosi e poco ecologici.

Come pulire invece il piano cottura

Fatto 30, facciamo 31, come si dice e dedichiamoci al piano cottura. Anche per quest’ultimo, useremo un altro sistema naturale ed economico: acqua e bicarbonato. E, un panno morbido. Uniremo le azioni smacchianti, detergenti e igienizzanti. Usando, praticamente il sistema per far tornare pulite anche le monete. Basterà semplicemente sciogliere il bicarbonato in una bacinella con acqua calda e, una volta pronto il composto, passare con un panno.

Se per caso notassimo qualche macchia di ruggine nelle parti più nascoste e vicine ai fornelli, nessun problema. Con sale, limone e una spugnetta di ferro, elimineremo la ruggine in maniera veloce, economica e naturale. Sempre in materia di pulizie della casa, ecco un suggerimento per i vetri e per come farli splendere tutti i giorni!

