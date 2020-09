Siete pronti al cambio di stagione? Con un settembre che si sta rivelando tra i più caldi della storia, ma ormai agli sgoccioli, stiamo per entrare nell’ autunno. Le temperature sono ancora abbondantemente sopra le medie e il rischio è proprio quello di subire l’impatto del primo freddo. Per non farci cogliere impreparati definire subito a letto con febbre, tosse e raffreddore, ecco come prevenire e sconfiggere almeno 10 malattie bevendo acqua e limone. Seguite i consigli dei nostri Esperti e riuscirete a costruire un muro naturale contro l’arrivo dei batteri e dei virus.

La carica giusta

Quando pensiamo al limone, in maniera naturale ci viene in mente la vitamina C, caratteristica di tutti gli agrumi. Pensiero assolutamente corretto, perché il limone contribuisce a innalzare e migliorare il nostro sistema immunitario. Ma attenzione, perché acqua e limone assieme idratano l’organismo e mantengono inalterato il livello di energia. Un fisico forte è anche un fisico in grado di immunizzarsi più velocemente e contrastare le malattie stagionali.

Appena alzati o prima di dormire

Possiamo prevenire e sconfiggere almeno 10 malattie bevendo acqua e limone, appena alzati ho anche poco prima di addormentarci. Ecco l’elenco dei benefici che otterremo facendo nostra questa abitudine.

a) proteggiamo la vista e la miglioriamo con la vitamina C;

b) idratiamo le cellule e tessuti, garantendo il ricambio equilibrato e continuo;

c) allontaniamo le malattie della pelle e l’invecchiamento fisiologico dei suoi tessuti;

d) aiutiamo il fegato a mantenersi pulito, assieme ai reni, espellendo più velocemente tossine e grassi;

e) il potassio contenuto nel limone rende le nostre ossa più forti e ci aiuta a prevenire infiammazioni i dolori muscolari;

f) velocizziamo il metabolismo, permettendogli di bruciare i grassi e aiutarci a mantenere il peso forma;

g) manteniamo equilibrato il PH alcalino, permettendo così al nostro organismo di tenere lontane le cellule tumorali;

h) rafforziamo il sistema immunitario, garantendo col limone continui rinforzi sugli spalti delle nostre difese;

i) disinfettiamo e puliamo continuamente l’intestino, che dovrà faticare molto meno a svolgere le sue funzioni vitali;

l) garantiamo forza e vigore al nostro corpo, che si sentirà così in grado di affrontare al meglio le difficoltà fisiche e mentali quotidiane.

Approfondimento

