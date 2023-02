Perché sono geloso di tutti gli ex del mio partner? La risposta potrebbe davvero stupirti

Molti di noi vivono la gelosia in modo molto forte e spesso non riescono a liberarsene. Se anche tu la soffri, soprattutto verso gli ex dei tuoi partner, il motivo potrebbe essere questo.

L’amore è meraviglioso, complesso, affascinante e potente. Sappiamo bene, infatti, che questo sentimento muove il mondo e tutti noi. Ci sono spesso delle coppie che sembrano essere destinate. E altre in cui l’amore va costruito, mano a mano e giorno dopo giorno. Il problema è che, a volte, alcuni di noi hanno forti problemi con la propria gelosia. E, in particolar modo, sentono questo sentimento nei confronti degli ex o delle ex del partner attuale. Se anche tu la senti, ecco quale potrebbe essere il motivo.

Ecco perché a volte sei troppo geloso degli ex del tuo partner

Se spesso non riesci a sopportare le ex o gli ex del tuo partner, potresti star sperimentando la gelosia retroattiva. Molti sicuramente non hanno sentito parlare di questo genere di sentimento, ma in realtà è molto comune. E se spesso ti trovi a non sopportare le vecchie relazioni del tuo compagno o della tua compagna, potresti starla provando anche tu. Vediamo quindi che cosa è nello specifico la gelosia retroattiva e come nasce.

Ecco quali sono i motivi che porterebbero a provarla

La gelosia retroattiva consiste nel provare questo sentimento verso le precedenti relazioni del proprio partner. E questo accade anche se queste relazioni hanno mai effettivamente creato problemi nella coppia attuale. Spesso nasce un fastidio molto forte nel pensare che il nostro compagno o la nostra compagna abbiano provato un sentimento fortissimo verso un’altra persona. Quindi, il coinvolgimento emotivo, anche se passato, è quello che fa sentire frustrato il partner che prova la gelosia retroattiva.

Perché sono geloso di tutti i vecchi partner del mio compagno o della mia compagna? Ecco la risposta

Le cause della gelosia retroattiva possono essere diverse e molteplici. In primis, la causa potrebbe essere ricercata nell’insicurezza che si prova e nella bassa autostima. Infatti, potrebbe esserci la paura che il nostro partner abbia sentito più coinvolgimento per il proprio ex. O che, comunque, provi un senso di stima maggiore nei confronti di quest’ultimo rispetto ai nostri. A volte, poi, potrebbe essere colpa di traumi legati ad altri partner del nostro passato, che non ci hanno fatto sentire apprezzati. Oppure, potrebbe essere la causa di un possesso dovuto a ragioni più profondi e che vanno oltre la relazione. Dunque, se ti chiedi perché sono geloso di tutti i vecchi partner del tuo compagno o della tua compagnia, ora potresti avere la tua risposta.

