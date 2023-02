Nessuno se lo aspetterebbe, eppure ecco quanto costa realmente il biglietto per assistere al Festival di Sanremo

Vuoi scoprire quanto costa vedere Sanremo direttamente dal Teatro Ariston? I prezzi sono a 3 o 4 cifre, e molti di noi non immaginerebbero mai costi del genere. Nessuno se lo aspetterebbe, eppure ecco quanto costa presenziare al Festival.

Stasera si darà ufficialmente il via alla settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana, una vera tradizione per il nostro Paese.

Nell’aria c’è una strana vibrazione, che coinvolge praticamente tutti, dal comune più a nord d’Italia, fino a quello più a sud. L’anno scorso, la prima serata del Festival ha fatto ascolti record, catalizzando davanti alla tv più di 6 milioni e 400 mila spettatori. Quest’anno si prevedono cifre ancora più alte, soprattutto considerando anche la presenza della famosissima Chiara Ferragni.

L’imprenditrice digitale, che in questi giorni sta risiedendo in una villa lussuosissima alle porte di Sanremo, presenzierà alla prima e all’ultima serata del Festival. Per vedere la Ferragni dal vivo, sono già moltissimi i giovani accorsi a Sanremo, che vanno ad accumularsi ai tantissimi curiosi accalcati fuori dal Teatro Ariston.

Oltre a questi, bisogna considerare il pubblico in sala, quello che ha pagato un biglietto apposta per sedersi e seguire dal vivo lo spettacolo. A proposito di questo, ma quanto costa un biglietto per vedere Sanremo direttamente seduti in poltrona? Sono tantissime le persone che si pongono questa domanda, e noi abbiamo deciso di dare una risposta. Anticipiamo già che la cifra è molto importante.

Nessuno se lo aspetterebbe, eppure ecco quanto costa davvero vedere il Festival dal vivo per tutte e 5 le serate

Stasera entreremo finalmente nel vivo della gara canora più famosa d’Italia, e vedremo i primi cantanti in gara. Le curiosità più intriganti che circolano in rete riguardano soprattutto gli aspetti più privati dei VIP, come il piatto preferito di Amadeus e della sua amata Giovanna.

Una delle domande più frequenti, però, riguarda il costo del biglietto per presenziare al Festival seduti all’Ariston. Facciamo subito chiarezza.

Come ogni teatro, anche l’Ariston si divide in diverse zone. C’è la platea, ovvero lo spazio frontale al palcoscenico, quello da cui si gode di un’ottima visuale sullo spettacolo. Generalmente, infatti, questa parte riserva prezzi più alti rispetto alle altre zone.

C’è, poi, la galleria, ovvero quella parte che si colloca ad un piano superiore rispetto a quello del palco. I posti presenti in questa collocazione sono come “affacciati” sul palco, ma comunque molto interessanti. I biglietti di questo settore sono molto più economici.

Ecco le cifre per presenziare al Festival

Come si può leggere dal sito ufficiale del Festival, i prezzi dei biglietti sono relativi alla visione di tutte e 5 le serate. Chi si siederà in platea, quindi, avrà precedentemente acquistato una sorta di “abbonamento”, per presenziare a tutte le serate del Festival, pari a 1.290 euro.

Sono nettamente inferiori, invece, i costi dei biglietti relativi alla galleria. In questa zona, per vedere tutte le serate del Festival, il prezzo da pagare è di 672 euro. Probabilmente, va detto, nessuno se lo aspetterebbe, eppure le cifre sono queste.

Una tradizione che dura dal 1951

Anche se potrebbero sembrare molto alte, queste cifre sono da considerare in xxxxxx

rapporto allo spettacolo in sé. Si tratta, infatti, di una manifestazione canora iniziata nel lontano 1951 e che, negli anni, ha acquistato un valore sempre maggiore. Insomma, non ci resta che augurare un buon Festival a tutti e buona visione!