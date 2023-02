Torna di moda questa gonna che non possiamo lasciarci scappare

Sono un grande classico e ora sono pronte a tornare. Delle gonne super alla moda che si possono indossare a ogni età, dai 30 fino ai 60 anni, e con diversi outfit. Perfette per ogni occasione dalla mattina alla sera.

Torna di gran moda la gonna, ma quale dobbiamo indossare per essere di tendenza?

La risposta è solo una. Una skirt che possiamo usare per qualsiasi occasione, da quelle più casual a quelle più eleganti, possiamo abbinarla a una T-shirt, a una camicia, a un maglione oppure ai cardigan. Per di più, è possibile appaiarla a delle scarpe sneakers oppure a delle décolleté.

La moda di oggi

La gonna che sta andando di moda ora è quella a matita. Questa fu inventata da Christian Dior nel 1954 e da quell’anno in poi è sempre stata un verso must have d’avere assolutamente nel nostro guardaroba. Oggi la gonna a tubino torna più bella che mai super contemporanea.

È un capo dall’estetica minimal, scende lungo la gamba e non supera il ginocchio. La possiamo trovare di diversi materiali: da quelli più pesanti e invernali, come la lana, ai più fluidi e leggeri perfetti per la primavera e l’estate.

Anche la palette colori è una versa esplosione di bellezza e soprattutto grazie a questa può essere indossata in diverse occasione. Ideale per l’ufficio è con tinte scure, mentre è perfetta per la sera con ricami e paillettes.

Torna di moda questa gonna a tubino

Essendo una gonna super di tendenza, i brand che la realizzano sono veramente tanti, partendo da quelli del fast fashion come Zara o Mango fino ad arrivare a quelli del lusso.

La gonna a tubino di Jacquemus si ispira a un capo che il designer ha creato per sua madre. È composta di lana vergine tecnica in un rosso acceso e presenta una una vita alta con fascia elastica e cut-out con un profondo spacco dietro.

Golden Goose invece la propone dal colore blu notte con chiusura a bottoni dalle tonalità oro, sempre a vita alta. Perfetta se abbinata con un maglione oppure un maxi cardigan.

Per Monokhi invece la gonna a matita è più rock ed realizzata in pelle nera. Si compone di una chiusura laterale con zip e gancio nascosta e di un profondo spacco laterale.

Infine Prada che propone una gonna dall’allure elegante realizzata in jersey stretch. Ed ecco che torna di moda questa gonna veramente pazzesca che non possiamo perdere.