“La prima cosa che faccio se vinco alla lotteria è partire per le Maldive”. Quante volte abbiamo sentito questa frase. O, magari l’abbiamo pronunciata pure noi, soprattutto in un momento di stress. Quando vorremmo abbandonare tutto e tutti e rifugiarci da soli in qualche atollo sperduto. Sole, mare, spiaggia, palme e poco altro. Per dimenticare l’ansia, il lavoro e i colleghi antipatici. E, a proposito di vacanze, ecco che si avvicinano quelle estive e molti non hanno ancora prenotato. Alla ricerca della last minute, magari come quella che suggeriamo ai nostri Lettori in questo articolo. Ma, invece di pensare sempre alle mete sperdute e costose, perché non prenderne in considerazione una tutta italiana che il Mondo ci invidia. Perché sognare vanamente sempre le Maldive, quando possiamo raggiungere facilmente questo Paradiso tutto italiano e imperdibile per gli amanti del mare.

Dalle montagne alla spiaggia

Classica domanda trabocchetto di geografia che miete ancora parecchie vittime tra gli studenti: “La Basilicata si affaccia sul mare?”. In molti, pensando alla cartina geografica italiana, rispondono di no. Eppure, questa meravigliosa regione, spesso teatro anche di riprese televisive e cinematografiche, ha un bellissimo affaccio sul mare. Col Golfo di Policastro, la provincia di Potenza presenta a tutti i turisti, italiani e internazionali, la bellissima Maratea. Singolare come questa meta, nonostante negli anni sia diventata “cult” permette ancora a molte famiglie di trovare ospitalità per i suoi costi non eccessivi. Ovviamente se le uniche ferie dell’anno sono in agosto, oltre a trovare parecchia gente, i prezzi potrebbero salire in maniera esponenziale.

Perché sognare vanamente sempre le Maldive o le Hawaii quando a pochi km da casa troviamo questa spiaggia pluripremiata e abbordabile per qualsiasi budget

Visto che abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca ai nostri Lettori non concentreremo l’attenzione sulle bellezze di questa località, ma sulle possibilità di alloggio. Cerchiamo di elencare le strutture che maggiormente hanno trovato il gradimento dei turisti sul web. Premiando, come spesso accade il rapporto qualità prezzo, cercando igiene e buona cucina, ospitalità e cura, ma con un occhio importante anche al portafoglio. Le occasioni per scegliere ci sono ancora e le strutture sono tante e di varia natura. Sottolineiamo quelle che sono state messe in cima alla lista da coloro che le hanno visitate, senza nulla togliere a tutte le altre:

Bed and breakfast Nonna Vincenza;

Bed and breakfast NonnAngela;

Grand Hotel Pianeta Maratea;

Bed and breakfast Yaya;

Bed and breakfast la Giancarla;

ReginElena B&B;

Hotel Gabbiano;

Hotel Martino.

