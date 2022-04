Vedere i turisti girare con i famosi “cannoni”, ossia i teleobiettivi più imponenti della macchina fotografica, è sempre più raro. Con i passi da gigante che hanno fatto le telecamere degli smartphone, la fotografia è un hobby un po’ meno comune degli anni ’80 e ’90. Ci mancano probabilmente quelle attese di qualche giorno per vedere sviluppato il rullino della gita o della vacanza. Per scoprire poi magari di aver fatto delle foto splendide, che ancora oggi ammiriamo, o avere clamorosamente ciccato la fotografia.

Oggi anche le macchine fotografiche classiche dispongono della memoria digitale, che permette di vedere immediatamente l’esito della foto. E, proprio per tutti coloro che amano fotografare in qualsiasi modo, la meta di oggi è davvero speciale. Il lago che presenteremo oggi ai nostri Lettori è uno dei più fotografati al Mondo e le riviste internazionali se lo sono conteso per diversi anni. Ma, solo ammirandolo, potremmo effettivamente capirne tutta la sua bellezza. Comparso su tutte le maggiori riviste internazionali questo lago ci rimarrà per sempre nel cuore.

La stagione migliore per visitare questa meta

Siamo fra le meravigliose Dolomiti, patrimonio dell’UNESCO e il Lago di Braies ci aspetta probabilmente nel periodo più bello dell’anno. In provincia di Bolzano, è straordinario sia per i giochi di luce intensi della primavera, sia per lo sbocciare della natura, ma anche per la mancanza della folla che lo circonda d’estate. E sono proprio i colori della primavera uno dei capolavori e delle caratteristiche principali di questo lago, che offre ai visitatori:

splendide passeggiate;

gita in barca;

parchi naturali;

scorci e terrazze naturali incredibili;

aree picnic mozzafiato.

Comparso su tutte le maggiori riviste internazionali di fotografia ecco un lago italiano dalla bellezza unica che offre uno scenario fantascientifico

Se Cortina d’Ampezzo è da sempre chiamata “la perla delle Dolomiti”, il Lago di Braies è un gioiello altrettanto meraviglioso. Capita addirittura negli inverni più freddi, di ritrovarlo gelato e ricoperto di ghiaccio per uno scenario davvero fantascientifico. Attenzione però che nonostante le sue acque ci appaiano bellissime, dobbiamo attenerci al divieto di balneazione. Fare tutto il giro del lago sarà davvero emozionante. Circa 3 chilometri di percorso e un’oretta e mezza per farlo, magari partendo dalla cosiddetta “palafitta”, scalo ideale anche per il giro in barca. E, a proposito di cuore, ecco il lago con la sua forma che vale davvero una visita con l’articolo di approfondimento.

