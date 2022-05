Dove la natura incontra l’arte e la storia si creano bellezze inenarrabili. Angoli di paradiso in cui immergersi e da ammirare in silenzio. E che è persino difficile descrivere.

Se non abbiamo ancora deciso dove andare in vacanza in estate o semplicemente nel prossimo weekend forse potremmo prendere in considerazione questo itinerario. Alla ricerca di mete per le vacanze, continuiamo con gli Esperti della Redazione il nostro viaggio in giro per l’Italia alla ricerca di bellezze mozzafiato. Torniamo in Campania in uno dei luoghi più amati dai vip, sulla costa. Blu profondo del mare e gioielli d’arte si fondono in un’armonia senza pari.

Dove il tempo si è fermato

Prima tappa dell’itinerario: Ercolano. Meno famosa di Pompei, ne condivide la storia. È un gioiello archeologico senza pari che nasce da un evento tragico. Toniamo indietro nel tempo, nel 79 dopo Cristo, più di duemila anni fa. È un giornata qualunque per gli abitanti della città, ma c’è una certa preoccupazione perché da un po’ di tempo il Vesuvio brontola e scuote la terra. Poi improvvisamente una gigantesca nuvola di materiale lavico esce dalla bocca del vulcano e si allarga nel cielo fino a coprire il sole.

Incominciano a piovere ceneri e lapilli e tutti cercano rifugio nelle case o fuggendo. Una colata di fango ardente misto a gas tossici investe Ercolano e rende inutile ogni tentativo di fuga. La città rimane pietrificata nel tempo insieme ai suoi abitanti. Il fango suggella tutto e ci lascia un tesoro inestimabile. Se conosciamo così bene la vita di quel tempo è perché siamo venuti in possesso di reperti preziosi. Monete, gioielli, suppellettili. Tutto ci è stato restituito. Visitarla ci permette di vivere un affascinante viaggio attraverso il tempo.

Blu profondo del mare e gioielli d’arte famosi in tutto il mondo in questo angolo di paradiso molto amato dagli stranieri

Spostarsi sulla costa è quasi d’obbligo. La Divina, così chiamano la Costiera amalfitana per la sua bellezza, è uno dei posti più amati al Mondo. Mare dall’azzurro intenso che si confonde con il cielo, terrazze e borghi che si affacciano sul mare e profumo di limoni creano un’armonia naturale impareggiabile. È stata inserita dal 1997 tra i siti patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e rimane una delle destinazioni più amate.

Ha incantato vip di ieri e di oggi che continuano a frequentarla e la considerano una meta quasi obbligata. La Costiera la conosciamo bene. Tuttavia, lontano dai percorsi mondani, è ancora possibile trovare luoghi meno battuti per chi ama un contatto più diretto con la natura, al di fuori dei circuiti del turismo mondano. Come Scala, un antico borgo arroccato sul mare di fronte a Ravello.

Interessante l’offerta enogastronomica. Vini fruttati e speziati che esprimono la dolcezza della terra che li produce, pescato freschissimo e fragranti sfogliatelle.

