Tra gli organi che sono più sollecitati nel corpo umano, per quel che riguarda l’apparato digerente, lo stomaco è sicuramente in prima fila. Non a caso i fastidi allo stomaco sono frequenti e per certi versi naturali quando, per esempio, si mangia troppo.

Pur tuttavia, da sporadici i fastidi e i disturbi allo stomaco possono farsi prima ricorrenti e poi addirittura pure persistenti. Nei casi ancor più gravi diventano cronici a causa di patologie. In tal caso la prima cosa da fare, la migliore, è quella di consultare un medico. Il tutto fermo restando che, quando magari lo stomaco si infiamma, spesso basta cambiare alimentazione per risolvere i problemi e i disturbi riscontrati nell’arco di pochi giorni.

Perché si infiamma lo stomaco e quali potrebbero essere le cure e i rimedi

Nel dettaglio, le cause per cui lo stomaco si infiamma possono essere davvero tante. A partire dal consumo di alcol quando questo poi si trasforma in abuso. Così come lo stomaco infiammato, invece, può essere o causa di interventi chirurgici, o l’effetto relativo all’assunzione di alcuni farmaci. Lo stomaco infiammato, inoltre, può manifestarsi pure in situazioni e in condizioni che sono di forte stress. Uno stress prolungato che può poi portare alla cosiddetta gastrite nervosa.

Queste sono quindi le prime risposte sul perché si infiamma lo stomaco. Ma c’è anche da dire che l’alimentazione scorretta è una delle principali cause delle irritazioni e delle infiammazioni allo stomaco passeggere. Infiammazioni che comportano, a livello diagnostico, un’infiammazione anche se lieve della mucosa gastrica.

Come lenire l’infiammazione con metodi naturali e quando invece sono necessari i farmaci

Fermo restando che il consulto medico è sempre necessario quando lo stomaco è infiammato, c’è anche da dire che ci sono tanti rimedi naturali per lenire il fastidio. A partire dai prodotti di erboristeria. Quelli che, nello specifico, permettono di preparare tisane che per lo stomaco sono calmanti in maniera naturale. Dalla camomilla all’alloro, passando per la salvia. Senza dimenticare la tisana al finocchio e quella con lo zenzero e con la cannella.

Quando invece la condizione di stomaco infiammato è persistente, dopo il consulto medico di norma si agisce per risolvere il disturbo con la terapia farmacologica. Con i farmaci da assumere sempre, solo ed esclusivamente su prescrizione medica e seguendo e rispettando sempre il dosaggio, che possono spaziare dagli antibiotici ai medicinali che agiscono a protezione della mucosa gastrica.

Approfondimento

Questo frutto ricco di vitamina C e dalle proprietà antinfiammatorie e antitumorali aiuterebbe a dimagrire e non farebbe male a reni, fegato e stomaco