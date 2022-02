Questo frutto ricco di vitamina C e dalle proprietà antinfiammatorie e antitumorali aiuterebbe a dimagrire e non farebbe male a reni, fegato e stomaco

Ci accompagna per tutto l’anno, ma sprigiona tutta la sua dolcezza proprio in questo periodo, quando arrivano tanti altri frutti primaverili a prendere il suo posto. Stiamo parlando dell’arancia, che è presente sulle nostre tavole per tutta la stagione fredda ma che perde il suo sapore asprigno proprio con l’arrivo della primavera. Le arance sono considerate il frutto del benessere per eccellenza, da quando l’AIRC le ha scelte come simbolo della salute nelle sue campagne di lotta contro i tumori. Qualcuno dice che presentano importanti controindicazioni e che possono in alcuni casi danneggiare la nostra salute. Cerchiamo di capire quali sono i benefici delle arance e se c’è qualche inevitabile controindicazione.

Le arance fanno dimagrire?

Descrivere gli effetti salutari delle arance è operazione lunga e laboriosa. Questo prezioso frutto apporta tanti di quei benefici alla nostra salute che sarebbe impossibile elencarli tutti. Non possiamo non far riferimento alle sue proprietà antinfiammatorie e antitumorali largamente riconosciute. Inoltre le arance proteggerebbero il cuore e manterrebbero bassi i livelli di colesterolo, oltre ad avere un benefico effetto sulla pressione del sangue. Una ricerca ha dimostrato che bere ogni giorno succo d’arancia naturale aiuterebbe a ridurre la pressione diastolica, comunemente definita minima.

Ma le arance fanno anche dimagrire? Secondo uno studio riportato dalla Fondazione Veronesi inibirebbero la formazione di tessuto adiposo. Non tutte le arance però, ma solo quelle rosse contenenti pigmenti che indurrebbero la sintesi di antocianine, le sostanze responsabili del miracolo. Uno studio condotto in Italia dimostrerebbe che queste piccole molecole riducono la formazione di tessuto grasso. Gli studi sono da confermare ma i risultati ci lasciano ben sperare.

Questo frutto ricco di vitamina C e dalle proprietà antiinfiammatorie e antitumorali aiuterebbe a dimagrire e non farebbe male a reni, fegato e stomaco

Dobbiamo chiederci tuttavia se in alcuni casi le arance potrebbero far male. Questa domanda ha dato vita a un dibattito che dura da diversi anni, da quando il dottor Mozzi, ideatore di un regime dietetico legato al gruppo sanguigno, ha messo al bando le arance per possibili effetti negativi sulla nostra salute. Invece le fonti di informazione ufficiali raccomandano il consumo di questo frutto ricco di vitamina C per i suoi innegabili e comprovati effetti benefici sulla nostra salute. Ne sconsigliano il consumo solo a chi assume farmaci diuretici o farmaci ACE inibitori che vengono prescritti solitamente per il trattamento dell’ipertensione. Inoltre avvertono che l’arancia rossa potrebbe interferire con l’assunzione di alcuni antibiotici e degli antistaminici. In questi casi è buona norma affidarsi ai consigli del proprio medico curante.

