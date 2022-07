L’estate è arrivata e finalmente le ferie tanto meritate sono alle porte. Molti di noi potranno godersi un po’ di relax lontano dalla stancante routine che ci asfissia. Soprattutto, si potranno visitare dei luoghi meravigliosi, magari anche nuovi, in cui non siamo mai stati.

Il problema per alcune persone, in questo caso, è che il budget potrebbe essere ridotto. Infatti, con i prezzi in aumento, non è semplice trovare un viaggio all’ultimo minuto che sia alla portata di tutti. In questo caso, potrebbero esserci delle mete poco conosciute e davvero economiche da valutare con cura e attenzione. Alcune, infatti, sono visitabili con meno di 50 euro al giorno.

La Lituania per quest’estate ci offre una meraviglia che ci stupirà con le sue attrazioni e la sua natura spettacolare

Sono diversi i Paesi che potrebbero facilmente offrirci delle vacanze a basso costo. Tra questi, per esempio, possiamo trovare il Montenegro che, con le sue meraviglie, rimane ancora accessibile a livello economico. Se vogliamo andare ancora più lontano, però, allora dovremmo assolutamente considerare la Lituania.

Questa meravigliosa nazione, infatti, regala uno spettacolo senza precedenti. Stiamo parlando di Trakai, una città a una trentina di chilometri dalla capitale Vilnius, assolutamente da visitare. Trakai incanta tutti in particolar modo per il suo maestoso castello sull’isola. Si tratta di un’immagine quasi fiabesca di un edificio del XVII secolo davvero mozzafiato.

All’interno, si potranno visitare le diverse sale e si potrà ammirare la stanza del trono, incantevole e formidabile. Inoltre, sarà possibile anche passeggiare tra i cortili del castello, vivendo una vera e propria favola. Alla fine, ci si potrà rilassare sul lago Galve e ammirare la bellissima natura lituana.

Con meno di 50 euro al giorno potremo viaggiare in queste meraviglie europee per un’estate economica ma invidiabile

Potremo poi fare un tour in barca, per visitare ancora meglio la zona che circonda Trakai. Potremo addentrarci nella città vera e propria, scoprendo le vie e le stradine tipiche. Le case in legno rendono questa cittadina davvero particolare e manterranno l’impressione di trovarsi in una favola. L’incontro di diversi stili di architettura sarà davvero interessante da vedere, come lo sarà anche visitare le chiese che si trovano in città.

Tra queste, da non perdere sono la Chiesa per la Natività della Santissima Vergine Maria e la Basilica della Visitazione della Beata Vergine Maria. Non dimentichiamo, poi, che la cittadina è davvero molto economica. Dunque, con meno di 50 euro al giorno potremo ammirare questa bellezza lituana in tutto il suo splendore.

Lettura consigliata

Se quest’estate non abbiamo soldi ma non vogliamo rinunciare a viaggiare andiamo in questa pazzesca città europea davvero mozzafiato