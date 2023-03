Tutti parlano del matrimonio di Laura Pausini ma un’altra cantante è stata paparazzata in abito bianco: sai di chi si tratta?

Primavera e romanticismo da sempre vanno d’accordo: ecco tutte le star che hanno deciso di convolare a nozze.

In primavera, si sa, è tempo di matrimonio: chi non ha amici o parenti pronti a pronunciare il fatidico sì? Ebbene, anche le star non sono da meno e approfittano della bella stagione per convolare a nozze e vivere il proprio giorno da favola. Infatti, è notizia fresca di pochi giorni: tutti parlano del matrimonio di Laura Pausini. Il matrimonio della nota cantante italiana Laura Pausini, che ha sposato lo storico compagno Paolo Carta. Hanno così coronato il loro sodalizio artistico e sentimentale che dura da ben 18 anni, già allietato dalla nascita della figlia Paola, oggi 10 anni.

Contrariamente a quanto accade di solito nel mondo dello star system, Laura Pausini ha optato per una cerimonia intima, con effetto sorpresa. Il matrimonio è stato organizzato nella casa dei suoi genitori a Solarolo, dove gli invitati pensavano di assistere ai festeggiamenti per il trentennale di carriera. La musica non è comunque mancata: gli sposi si sono infatti scambiati le promesse sulle note di una canzone composta a quattro mani per l’occasione.

A seguire, l’annuncio sui social con uno scatto dei novelli sposi, accompagnato da una semplice didascalia che riporta “Abbiamo detto sì”. E se all’abito bianco in raso non è mancato l’iconico duo strascico e velo, è stata certamente più curiosa la scelta delle fedi. Si tratta di fedi di colore nero che la cantante ha rivelato di aver acquistato tramite internet.

Tutti parlano del matrimonio di Laura Pausini, però anche un’altra cantante è pronta a convolare a nozze: scopriamo chi è

Ma il gossip in tema di matrimonio non finisce qui, perché un’altra star del mondo della musica è stata recentemente fotografata in abito bianco. Si tratta della pop star Selena Gomez, le cui foto in abito da sposa per le strade di New York stanno facendo il giro del web. La cantante è stata a lungo legata ad un’altra stella della musica, Justin Bieber. Improvviso ritorno di fiamma tra i due quindi? Assolutamente no, anche perché Bieber si è sposato nel 2018 con la modella Hailey Baldwin e il matrimonio sembra proseguire senza intoppi.

Cosa ci fa Selena Gomez in abito bianco

Cosa ci fa dunque Selena Gomez in abito bianco? Non ha forse ancora trovato l’uomo dei sogni nella vita reale, ma per fiction sì. La pop star è infatti attualmente impegnata nelle riprese della fortunata serie Only Murders in the Building, arrivata ormai alla terza stagione. Insomma, una bella anteprima per tutti i fan della serie che aspettano impazienti di vedere cosa accadrà nei nuovi episodi. Al di là della fiction, comunque, l’abito indossato dalla cantante non è certo passato inosservato e sta raccogliendo grande consenso.

Si tratta di un abito bianco con scollatura a cuore e dal taglio romantico, impreziosito da pizzo, presente anche nel velo. Insomma, un vero vestito da principessa, accompagnato da alcuni dettagli sobri per farlo risaltare: un paio di guanti bianchi e degli orecchini di perle.