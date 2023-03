Tutti abbiamo un gusto di gelato preferito: scopri qual è in base al tuo segno zodiacale

Questo weekend concediti una merenda a base di gelato per celebrare il Gelato Day! E se non sai che gusto scegliere, prova a fidarti del tuo segno zodiacale.

Oltre alle classiche ricorrenze come Natale e Pasqua, non è raro che il calendario proponga feste che hanno come tema il cibo.

Ad esempio, il 17 gennaio si festeggia la giornata mondiale della pizza, piatto simbolo dell’italianità ormai amato in tutto il mondo.

E anche la pasta ha un suo giorno di riferimento, che di solito cade il 25 ottobre.

Esattamente come accade a tavola, poi, non si può certo far mancare spazio al dolce.

Il 21 marzo è il giorno riservato al tiramisù, mentre è fissata per il 7 luglio la giornata mondiale del cioccolato.

Anche il gelato, poi, ha una giornata dedicata che celebra la sua tradizione secolare.

Nato probabilmente attorno al 1500, il gelato evolve nella forma da passeggio solo nell’800 mentre per il classico cono bisognerà aspettare fino al 1904.

Tra l’altro, non si poteva scegliere data migliore per celebrarlo: con la primavera torna il caldo e la conseguente voglia di una merenda più fresca.

Detto questo, tutti abbiamo un gusto di gelato preferito ma sapevi che la tua preferenza può dipendere dal segno zodiacale?

Le stelle e il gelato

Procediamo come sempre con ordine e vediamo cosa dice lo Zodiaco a proposito del gusto preferito dall’Ariete.

I nati del segno nutrirebbero una spiccata preferenza per il mitico stecco di gelato alla panna ricoperto da un croccante strato di cioccolato finissimo.

Del resto, l’Ariete ama il dinamismo e un gelato da passeggio è proprio quello che ci vuole.

Il Toro pensa invece che i piaceri della vita vadano gustati con tranquillità ed è per questo che preferisce la classica coppetta con cucchiaino.

I gusti? Amarena e crema, duo irresistibile e avvolgente.

Ma ancor più golosi sono i Gemelli: a loro spetta un cono triplo gusto, con frutti e creme da remixare di volta in volta.

Decisamente più sobrio è il Cancro, che si accontenta di uno dei gusti più semplici in assoluto: il gelato alla fragola.

Tutti abbiamo un gusto di gelato preferito, è scritto anche nelle stelle

Ma veniamo al re dello Zodiaco: per il Leone ci vogliono un formato e un gusto maxi: e stracciatella alla menta sia!

La Vergine, al contrario, non ama appesantirsi e predilige quindi il gusto più leggero e digeribile ovvero il sorbetto al limone.

Il tocco in più? Delle freschissime foglioline alla menta come guarnizione.

È il momento del segno più goloso dello Zodiaco, la Bilancia: impossibile scegliere tra tutti i gusti quindi opta ogni volta per qualcosa di diverso.

Lo Scorpione invece ha un solo gusto del cuore: il cioccolato, preferibilmente fondente.

Il Sagittario invece pensa ai viaggi anche quando mangia il gelato e per questo non può che preferire un ghiacciolo tropicale come quello al mango.

E mentre il Capricorno si concede volentieri una coppetta di Keyword

stracciatella, l’Acquario non vede l’ora di tuffarsi in una bella crema al pistacchio.

Infine, la parola ai Pesci, che ritrovano nel gelato al cocco il romanticismo e l’armonia di cui hanno bisogno per dimenticare lo stress.