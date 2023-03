I 3 segni più fortunati della settimana sono quelli di Ambra, Beyoncé e Tom Cruise: ecco le super novità in amore, soldi e lavoro

I personaggi dello spettacolo sono delle guide e degli esempi per molti di noi. A maggior ragione se hanno il nostro stesso segno zodiacale. E se siamo nati negli stessi giorni di Ambra, Beyoncé e Tom Cruise prepariamoci. Siamo nella top 3 dei segni più fortunati di questa settimana.

Inizia la settimana che ci porta dritti ad aprile, il primo mese pieno di primavera. Quelli che ci attendono saranno 7 giorni ricchi di novità, soprattutto per 3 segni zodiacali baciati dalle stelle. È il momento di allacciare le cinture e scoprire i 3 segni più fortunati della settimana. I loro “rappresentanti” più famosi si chiamano Ambra, Beyoncé e Tom Cruise. Chissà se qualcuno di noi riuscirà a ripercorrere le loro gesta grazie ai soldi che guadagnerà in questo periodo.

Beyoncé e il segno della Vergine voleranno nei prossimi giorni

L’oroscopo del 2023 inseriva il segno della Vergine tra quelli destinati alla svolta. Un’indicazione presa alla lettera dalla cantante Beyoncé, che ha scelto proprio il 2023 per tornare in tour dopo 4 anni di pausa. E la settimana che inizia oggi sarà proprio un simbolo di questa svolta.

I Vergine avranno l’appoggio contemporaneo di Marte e Venere. Marte porterà nuove energie per raggiungere traguardi che porteranno nelle tasche un bel pacco di soldi. Venere, invece, favorirà nuove conoscenze e riporterà la passione nelle coppie di lungo corso.

Settimana scintillante per il Toro di Ambra

Sembrava finita nel dimenticatoio ma negli ultimi anni è tornata alla ribalta. Stiamo parlando di Ambra, showgirl, cantante e presentatrice. Ebbene, Ambra e tutti i nati sotto il segno del Toro stanno per vivere uno dei momenti più emozionanti dell’anno.

Dopo momenti difficili tornano a migliorare le situazioni economiche e lavorative, entrambe favorite da un Giove splendente. Pollice decisamente alto anche sul fronte sentimentale. Venere entra in congiunzione e regala gioie bollenti sia alle coppie che ai single.

I 3 segni più fortunati della settimana: medaglia d’oro per Tom Cruise e tutti i Cancro

Pochi lo sanno, ma Tom Cruise, uno degli attori più amati e longevi di Hollywood, è nato sotto il segno del Cancro. Proprio quel Cancro che questa settimana è al numero 1 della classifica dei più fortunati. I Cancro riusciranno in una Mission Impossible: quella di uscire dalla top 5 dei segni più vittimisti dello zodiaco per qualche giorno.

Il merito sarà tutto di Marte, che porterà energia e voglia di fare. È finalmente il momento di dare il via a un progetto ambizioso che farà schizzare il conto in banca alle stelle. Le giornate più scintillanti saranno quelle di martedì, mercoledì e giovedì. La Luna in congiunzione alzerà notevolmente la temperatura in camera da letto.