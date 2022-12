Perché sarebbe meglio mangiare lentamente e preziosi trucchi per imparare a farlo

Cos’è meglio tra mangiare lentamente e velocemente e come imparare a farlo in modo corretto per la propria salute fisica e mentale.

È meglio mangiare lentamente o velocemente? Questa domanda appare sempre nella testa delle persone e tra le conversazioni fatte a tavola. Ci sono persone che mangiano tutto quello che hanno davanti in pochi bocconi e chi si prende il suo tempo. Chi ha ragione?

La cosa migliore da fare, secondo gli esperti, è quella di impiegare più tempo a tavola, ben seduti e non stare in piedi o mangiare tutto in fretta e furia. Ma perché sarebbe meglio mangiare lentamente? Ci sono una serie di benefici per l’organismo molto importanti.

Tra i benefici c’è la possibilità di non ingrassare, ma non solo. Il nostro sistema digestivo è ben strutturato e ci sono dei tempi precisi da rispettare tra la masticazione, tra quando il cibo viene ingoiato e arriva allo stomaco prima di proseguire per l’intestino.

Perché sarebbe meglio mangiare lentamente e quali sono i benefici per la salute

Masticare lentamente ci permette di gustare meglio il cibo, prima di tutto, oltre ad assicurare una migliore digestione. Da quando il cibo arriva nella bocca, lo stomaco inizia a prepararsi per riceverlo, ma il segnale di sazietà arriva poi al cervello non prima di una ventina di minuti.

Quindi, ecco perché è importante masticare piano, mangiare piano per poter mangiare in modo giusto. Farlo di fretta e masticando affannosamente induce a mangiare di più e ad ingrassare. Alcuni studi hanno individuato il tempo ideale di 30 secondi tra un boccone e l’altro.

Ci sono altri vantaggi evidenti. Questa abitudine riduce lo stress, impedisce il sopraggiungere del reflusso gastroesofageo e permette di avere tutto il tempo di una buona conversazione in compagnia. Il cibo aiuta a socializzare e questo aspetto è da sempre troppo sottovalutato.

I rischi del mangiare troppo in fretta

Uno studio giapponese ha individuato cosa rischia una persona abituata a mangiare di fretta. Gli studiosi hanno visto in un gruppo di persone un aumento della glicemia, del valore del colesterolo e del peso in pochissimo tempo.

Questo significa che le persone dell’esperimento hanno sviluppato in poco tempo gravi rischi per malattie cardiovascolari. È un pericolo da non sottovalutare perché potrebbero verificarsi trombosi, ictus, infarto e altri problemi legati alla circolazione e al cuore.

I trucchi per imparare

Ci sono alcuni accorgimenti da poter adottare per abituarsi a mangiare lentamente e trarne tutti i benefici:

sedersi sempre a tavola, mai stare in piedi;

circondarsi di tutto quello che serve, ovvero piatti e posate;

fare bocconi piccoli;

gustare il cibo in bocca e assaporarlo per bene;

mangiare in compagnia per condividere le opinioni e rallentare il processo.

Abbandonare le cattive abitudini e cercarne di buone e salutari è sempre la scelta giusta. Imparare a fare questo non è salutare soltanto per il nostro corpo, ma anche per la nostra mente.