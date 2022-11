Cosa mangiare con la cioccolata calda e come arricchirla con sfiziosi abbinamenti

Il cioccolato deriva dalla lavorazione dei semi dell’albero del cacao. Ormai è famoso in tutto il Mondo e moltissime persone non riescono a farne a meno. Come mai? Si tratta di un alimento che dà molta energia, buon umore e fornisce diversi benefici per l’organismo.

D’altra parte, è anche un alimento molto zuccherato e grasso, nelle sue varie versioni, quindi, è necessario fare attenzione alle quantità. Ma cosa c’è di meglio di una buona cioccolata calda quando fa freddo? Forse nulla, sapendo cosa mangiare con la cioccolata calda e come arricchirla per trascorrere dei pomeriggi e delle serate in completo benessere.

I pomeriggi grigi e freddi, così come le serate trascorse davanti al camino, da soli o in compagnia, necessitano di una bevanda buona, sfiziosa e con abbinamenti altrettanto sfiziosi. Può essere un’idea per stupire i propri amici, ma attenzione a tenere tutto ben lontano da cani e gatti.

Cosa mangiare con la cioccolata calda per pomeriggi e serate invernali in completo relax

Ci sono diversi tipi di cioccolata da poter acquistare al negozio e poi preparare a casa decidendo quando berla e con chi. Si può anche scegliere di fare una cioccolata calda cremosa e più leggera fatta in casa. Tuttavia, è essenziale sapere cosa mettere sopra e cosa abbinare per un risultato eccellente.

Per scaldarsi in inverno e per gustare qualcosa di straordinario, ecco alcuni consigli:

panna montata: un grande classico che si presenta quasi sempre anche al bar, la panna montata si associa molto bene al gusto della cioccolata e la completa anche nell’aspetto;

cacao: come se non ci fosse già abbastanza cioccolato, spargere la polvere di cacao sopra la panna montata le darà un tocco in più;

spezie: così come il cacao, anche altre spezie in polvere possono essere molto preziose per arricchire la tazza; parliamo, ad esempio, della cannella, la vaniglia, la curcuma, l’anice; perché non provare ad associare un po’ di peperoncino al cioccolato fondente?

popcorn: sono ottimi da abbinare in modo da avere un dessert completo con snack e bevanda;

frutta di stagione: qualcosa di più salutare, però, delle cose appena descritte sarebbe la frutta di stagione, in particolare arance e mandarini, ma anche mele e banane.

In questo modo si avrà la possibilità sia di mangiare qualcosa che di impreziosire la cioccolata con gli ingredienti dal sapore che si accompagna al meglio.

I benefici e le controindicazioni

Oltre a scaldarci, una tazza di cioccolata calda può essere d’aiuto per migliorare la circolazione sanguigna, regolare la pressione sanguigna, dare una grande quantità di antiossidanti. Inoltre, produce la serotonina, l’ormone della felicità. Ecco perché il nostro umore migliora.

Tuttavia, attenzione alla quantità di caffeina che contiene, così come agli zuccheri, se si aggiungono. Inoltre, il suo consumo è sconsigliato a chi soffre della sindrome del colon irritabile, disturbi di stomaco come la gastrite o il reflusso gastroesofageo.