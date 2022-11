Perché sarebbe importante pulire la dentiera e cosa succederebbe se si dormisse senza toglierla

Un bel sorriso potrebbe essere una potente arma di seduzione o un segno di gentilezza e cortesia. Per mantenere una dentatura sana siamo soliti usare dentifricio e spazzolino. Quando per qualsiasi ragione si è costretti a portare la dentiera, si dovrebbero continuare le buone pratiche di pulizia.

Prima di tutto si dovrebbe fare una distinzione tra protesi dentarie fisse e mobili. Le prime necessiterebbero di un impianto particolare sostituendo i denti danneggiati o andando a colmare un vuoto. Per quanto riguarda la protesi mobile, è più diffusa e non è fissata all’osso. Entrambi i tipi, comunque, permetterebbero di riprendere una buona masticazione. A tal proposito, però, bisognerebbe evitare di mordere cibi troppo duri in modo da prevenire eventuali danni.

Perché sarebbe importante pulire la dentiera e come fare

La dentiera dovrebbe ricevere delle cure particolari. Come avviene con i denti naturali, residui di cibo in generale e anche dolci alla liquirizia, bevande come caffè e tè e la nicotina potrebbero sporcare e macchiare la protesi. Sarebbe buona norma fare almeno degli sciacqui durante il giorno e lavare la dentiera appena possibile, magari dopo i pasti.

In commercio ci sono delle pastiglie di varie marche che si potrebbero usare. Dopo averle messe in un bicchiere con acqua di solito calda, vi si immerge la protesi per qualche minuto. Questo, però, non basterebbe. Dopo si dovrebbe procedere con lo spazzolare con accessori adatti. Laveremo poi la dentiera sotto l’acqua corrente.

Metodi alternativi di pulizia

Al posto delle pastiglie ci sarebbe un altro metodo per pulire e igienizzare la protesi mobile. Basterebbe mettere un cucchiaino di percarbonato di sodio in un bicchiere d’acqua calda. Aggiungiamo la protesi e lasciamo agire alcune ore, meglio se tutta la notte. Il mattino seguente spazzoliamo via eventuali residui e risciacquiamo. Per una pulizia veloce si potrebbe usare qualche goccia di detersivo ecologico per i piatti.

Se notiamo alcune macchioline scure, provocate da sostanze come caffè o sigarette, si potrebbe agire con cautela con un po’ di bicarbonato di sodio unito a poca acqua. Spazzoliamo e laviamo. Dato il materiale particolare della dentiera, meglio non sfregarla troppo con polveri abrasive o spazzolini non adatti. Qualche volta sarebbe consigliabile portare la protesi mobile dal proprio dentista in modo da farla controllare e pulire con apparecchi professionali.

Possibili conseguenze di una scarsa igiene e perché togliere la dentiera qualche ora

Dunque, ecco perché sarebbe importante pulire la dentiera. La scarsa igiene della dentiera potrebbe provocare l’accumulo di batteri con conseguenti infiammazioni, irritazioni e anche la presenza di alito cattivo. Inoltre, se messa male o i residui di cibo la fanno spostare, si potrebbero creare lesioni alle gengive. Un’altra cosa a cui fare attenzione riguarda proprio questi tessuti.

Sarebbe meglio far distendere e ossigenare le gengive qualche ora durante il giorno. A causa della compressione della protesi, palato e gengive avrebbero bisogno di ossigenarsi e distendersi per qualche ora. Possiamo farlo di giorno, ma soprattutto la notte. In quel lasso di tempo metteremo a bagno la dentiera con un prodotto apposito o, come abbiamo scoperto, un cucchiaino di percarbonato. Toglierla di notte, inoltre, potrebbe evitare microlesioni per eventuali spostamenti notturni.