Non tutti sanno che sarebbe un ottimo olio da usare in cucina al posto del burro

L’olio è uno degli alimenti della nostra cucina su cui si concentrano più interrogativi. Spesso ci si chiede quale sia l’olio più leggero, quello più adatto alle fritture o più adatto per condire.

Ciò accade perché utilizziamo l’olio tutti i giorni, ed è importante essere sicuri del prodotto che si usa. È necessario, infatti, sin da quando iniziamo a cuocere una pietanza, a quando dobbiamo oliare una padella per una torta.

Esistono tantissime tipologie d’olio, che variano in base alla materia prima da cui sono prodotte. C’è l’olio di semi di girasole, quello d’oliva o quello di cocco, ottimo anche per la pelle secca delle gambe.

Oltre a questi, esiste un olio molto meno citato degli altri e, troppo spesso, bistrattato. Si tratta dell’olio d’arachide, il quale, nonostante lo sappiano in pochi, conterrebbe un vero e proprio concentrato di proprietà benefiche.

Non risulterebbero controindicazioni all’utilizzo dell’olio di arachidi, poiché non sarebbero note reazioni negative con farmaci o simili. Detto questo, forse solo in pochi sanno che l’olio d’arachidi sarebbe davvero utile, soprattutto per una funzione.

Non tutti sanno che sarebbe un ottimo olio, sia per ricette salate che dolci

L’olio di arachidi è un prodotto vegetale, che deriva proprio dai semi della pianta in questione. Si tratterebbe di un prodotto dalle proprietà antiossidanti, e, per questo, sarebbe utile anche in campo cosmetico, oltre che alimentare.

Sarebbe, infatti, efficace anche sulla pelle secca. Ciò anche grazie al fatto che, l’olio d’arachide conterrebbe la vitamina E, che stimolerebbe il rinnovo cellulare e contrasterebbe i radicali liberi. Inoltre, tornerebbe utile anche per il trattamento della forfora, che peggiorerebbe ancora di più in inverno.

Per quanto riguarda, invece, il su utilizzo in cucina, bisogna ammettere che l’olio d’arachidi non conterrebbe glutine. Sarebbe, quindi, perfetto anche per chi è celiaco. Al contrario, però, vanterebbe la presenza di ferro, sodio, zinco, potassio e altri minerali utili.

Sarebbe una buona scelta per il sistema cardiovascolare

L’olio d’arachidi è povero di grassi saturi, ovvero quegli acidi grassi che potrebbero far innalzare il livello del colesterolo “cattivo” nel nostro sangue.

Nonostante questo, non tutti sanno che sarebbe un ottimo e valido sostituto del burro nelle nostre ricette. Vediamo, infatti, una ricetta buonissima che potremo preparare sostituendo al burro l’olio di arachidi.

Crepes dolci per la colazione

Per preparare queste morbidissime crepes, ci servirà 200 ml di latte, 120 g di farina 00, 60 ml di olio d’arachidi e un pizzico di sale.

Setacciamo la farina in un contenitore, poi aggiungiamo il sale e l’olio, e mescoliamo con una forchetta. Poi versiamo anche il latte, poco per volta, e amalgamiamo il composto con una frusta manuale o elettrica.

Copriamo con la pellicola, e facciamo riposare il composto per circa un quarto d’ora. Trascorso questo tempo, potremo mettere un padellino antiaderente sul fuoco, e poi versarvi un mestolo di composto liquido.

Quando la crêpe sarà cotta su un lato, la capovolgeremo per farla cuocere sull’altro. Ripeteremo il procedimento, finché le crepes saranno tutte pronte, ottime per colazione o con condimento salato per pranzo o cena.