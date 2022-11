Perché i denti andrebbero sempre curati con attenzione per evitare certi pericoli

Quando ai bambini cominciano a spuntare i dentini spesso provano fastidio e dolore. Man mano che crescono imparano a prendersi cura della loro igiene. Da adulti non sempre si è attenti alla dentatura. Trascurare l’igiene orale e anche i controlli periodici dal dentista potrebbe portare delle conseguenze.

Alla base di tanti problemi a denti e gengive ci sarebbero i batteri. Facciamo attenzione specialmente ad alimenti con farine raffinate oppure ai dolci di vario tipo. Se non ci laviamo i denti per molto tempo o lo facessimo male, residui di cibo tra i denti porterebbero alla formazione di alcuni batteri come i Lattobacilli, lo Streptococcus mutans e gli Attinomiceti. Questi microorganismi causerebbero la formazione della carie. Alcuni sintomi evidenti sarebbero dolori, sensibilità dentale, infiammazione alle gengive e infine le macchie scure e buchi.

Perché i denti andrebbero sempre curati con attenzione prevenendo spiacevoli fastidi

Se la carie viene trascurata si potrebbe incorrere a delle conseguenze. L’eventuale dolore e fastidio nella masticazione sarebbe dovuto a una carie avanzata. Bisognerà recarsi dal dentista che probabilmente procederà alla devitalizzazione del dente. Tolto il nervo il dolore sparirà, ma la struttura del dente diverrà più fragile e cambierà colore. Di conseguenza ci sarà bisgono di un materiale protettivo, di solito una capsula. Si potrebbe anche fare una ricostruzione.

Nel caso rimandassimo la visita il problema potrebbe evolversi intaccando gengive, corona e radice. In questo caso si potrebbe avere fastidio, sanguinamento e denti instabili. La parodontite sarà curata opportunamente dallo specialista con prodotti adatti. Nei casi peggiori sarà necessaria probabilmente l’estrazione del dente.

Un altro dei molti problemi che potrebbero derivare dalla cattiva igiene orale sarebbe l’ascesso gengivale. Residui di cibo o l’accumulo di placca provocherebbero un gonfiore e del dolore. Inoltre, si potrebbe avere difficoltà nella masticazione e l’alito cattivo.Tra le terapie ci sarebbero gli antibiotici o interventi odontoiatrici specifici.

Come lavarli e usare il collutorio

Per un controllo generale e l’eventuale pulizia dei denti, in modo da togliere placca e tartaro, si consiglia di andare dal dentista due volte l’anno.

A casa preferibilmente dopo i pasti sarebbe bene curare l’igiene orale partendo dallo spazzolamento dei denti. Dopo aver messo un po’ di dentifricio senza esagerare sullo spazzolino, lo muoveremo sui denti in modo verticale. Le setole poi puliranno la superficie dei molari inferiori e superiori. Potremo alla fine passarlo anche sulla lingua. Risciaquiamo la bocca con dell’acqua e poi passiamo il filo interdentale almeno una volta al giorno.

Per completare la pulizia si può usare un collutorio. Versiamone in bocca con il tappo dosatore circa 20 ml. Facciamo passare il liquido in ogni parte e tratteniamolo almeno 20 o 30 secondi. Alla fine sputiamolo nel lavandino che laveremo con cura indossando magari dei guanti.

In caso siamo fuori casa potremmo masticare delle gomme adatte o almeno sciacquare la bocca con dell’acqua.

Abbiamo visto, quindi, perché i denti andrebbero essere sempre curati con attenzione per mantenerli sani e forti ed evitare molti problemi.